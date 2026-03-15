Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:41
Просмотров: 32

Япония предположительно рассматривает возможность закупить украинские БпЛА

(https://english.kyodonews.net/articles/-/72299)

Это происходит на фоне значительного расширения японских возможностей в сфере беспилотников, на которые в новом оборонном бюджете страны выделено 1,7 миллиарда долларов.

Предполагается, что взамен на предоставление своих БпЛА украинское правительство захочет получить от Японии некоторые другие виды вооружения.

Для такого шага, однако, потребуются изменения в японском законодательстве, ослабляющие крайне жесткий контроль за экспортом вооружений.

Тем не менее, новое японское правительство явно намерено проводить реформы именно в этом направлении.

Джерело: t.me/yigal_levin

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 