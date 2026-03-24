Интервью с архитектором беспилотных систем Украины Робертом "Мадяром" Бровди

The Economist выпустили небольшое интервью с Робертом "Мадяром" Бровди — бывшим бизнесменом, который сегодня стал одним из ключевых архитекторов беспилотных систем Украины

(https://www.economist.com/europe/2026/03/22/ukraines-top-drone-commander-wants-to-bleed-russias-army-dry?taid=69c05023227d8400018b57b5&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=social&utm_source=twitter)

Выжимка самого главного:

• Под его командованием подразделение "Птахи Мадяра" превратилось в полноценную технологическую экосистему, где каждая миссия логируется и анализируется с помощью специализированного ПО.

• Главной целью стратегии "Мадяра" стало не просто удержание территорий, а физическое истощение российской армии через прицельное уничтожение живой силы темпами, превышающими возможности мобилизации.

• Техническая новизна подхода Бровди заключается в создании замкнутых kill chains, где управление боем больше напоминает работу гражданской логистической компании. Используя аналитические инструменты, штаб отслеживает эффективность каждого вылета, заменяя в отчетах "тонны зерна" на "количество пораженных целей" и "расход боеприпасов".

• В декабре 2024 года, согласно данным Бровди, был достигнут критический порог: верифицированные потери РФ от дронов впервые превысили темпы пополнения армии личным составом, что позволило уничтожить на 8776 солдат больше, чем было набрано за тот же период.

• Особое внимание уделяется внутренней экосистеме дронов, которая включает 15 взаимосвязанных функций — от РЭБ и разведки до собственного производства взрывчатки и минирования.

• По словам командующего, западные генералы совершают ошибку, пытаясь найти "лучший дрон", в то время как успех зависит от работы всей машины обеспечения, стоящей за спиной одного пилота. Эта модель позволяет наносить удары по пехоте даже в условиях дефицита классической артиллерии, создавая сплошную зону поражения на глубину 3–5 км за линией фронта.

• При этом, как говорит и сам "Мадяр", экономическая эффективность такой войны выглядит беспрецедентной: средняя стоимость ликвидации одного русского комбатанта в подразделении Мадяра составляет всего 878 долларов в материалах.

• При этом использование FPV-дронов и скидов позволяет достичь феноменального соотношения потерь — Бровди заявляет о показателе 400 к 1 в пользу своих беспилотных сил. Основной приоритет в 30% случаев отдается именно живой силе, а не технике, так как восстановить запасы "пластика и металла" Украине проще, чем России обучить новых специалистов или солдат.

• Несмотря на высокую эффективность, Бровди признает, что война превратилась в технологическую гонку на выживание без скорого финала. Строгие протоколы безопасности позволяют держать уровень потерь среди операторов дронов на отметке 1%, что критически важно для сохранения опытных кадров.

• Весь этот процесс "доения" врага направлен на то, чтобы довести ресурс российской армии до критического истощения, однако командующий не питает иллюзий и готовится к длительному противостоянию, где победит тот, чья промышленная и программная экосистема окажется выносливее.

Джерело: t.me/yigal_levin

Новости портала «Весь Харьков»