Його мотивація проста, як постріл міномета (ВІДЕО)

Повномасштабне вторгнення застало Аруна у Чехії, де він працював на заводі. Вже за кілька днів він разом із друзями штурмував львівський військкомат, а отримавши відмову через «жовтий квиток», не заспокоївся, поки не знайшов спосіб потрапити до війська. Пішов служити до 4-го прикордонного загону.

Нині прикордонник на псевдо Аруна – старший розрахунку мінометів. Його історія – хроніка неймовірної відчайдушності.

За час великої війни він отримав чотири поранення, але щоразу повертався у стрій, іноді навіть пишучи відмови від госпіталізації.

Найважчим випробуванням став Бахмут. Виходячи з позицій під шквальним вогнем, Аруна потрапив під обстріл, який розкидав його групу та посік уламками обидві ноги.

«Мені турнікетом перев’язали дві ноги, я лежу й відчуваю, що виключаюсь. І оцей «тунель в кінці, білий» я уявляю собі, але думаю, блін, помирати не треба. Ні, я виживу. Я почав сам собі говорити, що виживу. Я попустив турнікети трохи, кров залилась і я більш ожив. Мені дали знеболювальне, я забрав побратима. Ми відійшли десь метрів 500, мабуть, і знову почався мінометний обстріл», - згадує боєць.

Попри пережите, після реабілітації він одразу повернувся в стрій. Третє поранення отримав, коли кинувся рятувати побратимів із палаючого бронеавтомобіля «Козак», у який поцілив FPV-дрон. Четверте – натрапивши на ворожу міну під час чергового виходу.

Для Аруни не існує варіанту «відсидітися». Його мотивація проста, як постріл міномета: захистити свою землю так, щоб ворог ніколи не повернувся.

«У мене мотивація – хто, якщо не я? Зараз всі повтікають, і хто залишиться? Я розумію, що ми не вічні. Сьогодні є, завтра немає. Тому планів не загадую: виживу – тоді будемо думати. Але ми велика нація, ми зможемо все».

Цей чоловік не просто воює – він живе боєм, щоразу доводячи, що людська воля сильніша за метал і уламки.

Більше про запеклі бої в Бахмуті, порятунок побратимів під обстрілами та те, як «Аруна» нищить ворога - дивіться у відео.

Джерело: dpsu.gov.ua

