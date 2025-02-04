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Iron Beam: лазерная ПВО нового поколения выйдет на дежурство в 2025 году

Iron Beam: лазерная ПВО нового поколения выйдет на дежурство в 2025 году

Израильская лазерная система противовоздушной обороны Iron Beam будет развернута во второй половине 2025 года.

Об этом заявил председатель правления компании Rafael Advanced Defense Systems Юваль Штайниц в интервью изданию National Defense.

Разработка, созданная совместно с Elbit Systems, призвана дополнить знаменитый Iron Dome, повысив эффективность перехвата ракет, дронов и минометных снарядов.

Система использует лазерный луч мощностью 100 киловатт, способный нейтрализовать угрозы на расстоянии до 10 км.

Нам пришлось найти способ обойти атмосферу и сохранить мощность лазеров на том же уровне, на котором они были в момент запуска — пояснил Штайниц, отметив, что воздушная среда поглощает часть энергии.

В ходе испытаний Iron Beam продемонстрировала возможность поражения целей на “десятках километров”, а ее алгоритмы на базе ИИ анализируют угрозы сотни раз в секунду, автоматически выбирая между лазерным перехватом и ракетами Iron Dome (радиус действия — 40 км).

Джерело: nigroll.com

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