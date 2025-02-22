Из Фонда национального благосостояния России «пропало» больше 100 тонн золота

Операции с Фондом национального благосостояния России все больше переходят в «теневой» режим по мере того, как «кубышка», которую годами копили за счет нефтяных сверхдоходов, приближается к исчерпанию.

В 2024 году из ФНБ ушло более 100 тонн золота в результате сделок, о которых Минфин ничего не сообщил в ежемесячных отчетах о состоянии фонда, выяснили The Moscow Times.

Согласно одному из последних таких отчетов, на 1 января 2025 года в ФНБ оставалось 187,7 тонны золота против 358,9 тонны в начале года. «Золотой запас» фонда, таким образом, уменьшился на 171,2 тонны, или 48% за год.

При этом о продаже золота из ФНБ Минфин сообщил лишь однажды: в декабре было реализовано 58,9 тонны, а вырученные деньги «зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита».

Таким образом, разница между объявленными продажами золота и фактическим сокращением его запасов составила 112,3 тонны — или около трети всех слитков, что имел фонд в начале года.

«Исчезновение» золота из ФНБ происходило практически каждый месяц прошлого года, кроме января: в феврале — 0,9 тонны, в марте — 23,2 тонны, в апреле — 0,5 тонны, в мае — 4,7 тонны. Ни в один из этих месяцев Минфин не сообщал, что продавал золото ФНБ.

По итогам июня-2024 он отчитался о зачислении в фонд 2,8 тонны золота по итогам покупок предыдущего года. Но запасы золота в ФНБ при этом не выросли, а сократились — на 14,2 тонны.

В июле-2024 ФНБ лишился еще 4,7 тонны золота, в августе — 5,6 тонны, в сентябре — 1,2 тонны, в октябре — 8,5 тонны, в ноябре — 4 тонны. Как и в предыдущие месяцы, продажи золота из фонда в отчетах Минфина не упоминались.

В ответ на просьбу прокомментировать расхождения пресс-служба Минфина заявила The Moscow Times, что Минфин «может продавать золото, инвестируя полученные рублевые средства в российские финансовые активы, связанные с финансированием самоокупаемых проектов и поддержки отраслей отечественной экономики». «Данные финансовые активы учитываются в составе неликвидной части ФНБ», — подчеркнули в Минфине.

Объем таких инвестиций из фонда в 2024 году составил 1 трлн рублей, следует из данных Минфина. Крупнейшим получателем денег стала госкорпорация «Ростех» — ей досталось 340 млрд рублей. Еще 236 млрд рублей из ФНБ досталось ВЭБу, 81 млрд рублей «Автодору», 78 млрд рублей — Государственной транспортно-лизинговой компании, 75 млрд рублей — Газпромбанку.

Золото наряду с китайскими юанями входит в ликвидную часть ФНБ — то есть еще не потраченные деньги, которые правительство использует для латания бюджетных «дыр» и вливаний в госкомпании. С начала войны размер этой кубышки уменьшился на $76 млрд и на начало 2025 года составлял лишь $37,5 млрд — минимум с момента, когда фонд был создан в 2008 году.

Джерело: nigroll.com

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