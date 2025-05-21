Кабмін дозволив зараховувати до пенсійного стажу офіційну роботу за кордоном

Уряд України затвердив новий порядок, який дає можливість включати періоди офіційної роботи за кордоном до пенсійного стажу. Тепер це стосується і періодів роботи в країнах, з якими Україна не має відповідних міжнародних угод

Про це повідомляє Міністерство національної єдності України.

Постанову було ухвалено на засіданні Кабміну 16 травня 2025 року.

Згідно з новим порядком трудовий стаж, здобутий за кордоном, включається для призначення пенсії за віком на підставі офіційних документів із країни перебування. Йдеться про виписки, довідки й інші документи, які підтверджують, що період роботи був зарахований у пенсійній системі іншої країни. У разі відсутності таких документів або недостатньої інформації Пенсійний фонд України звертатиметься за підтвердженням до компетентних органів іноземної держави через Міністерство закордонних справ.

"Це рішення має ключове значення для визначення права на призначення пенсії за віком, адже дає змогу враховувати весь період трудової діяльності українців, які офіційно працювали за межами нашої країни. Таким чином Україна визнає внесок своїх громадян, які працювали за кордоном, зберігали зв’язок із Батьківщиною і планують або вже повернулися додому", — зазначив віцепрем’єр-міністр України — міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

За його словами, до цього періоди офіційного працевлаштування за кордоном враховувалися лише у випадках, коли між Україною та іншою державою було підписано відповідний міжнародний договір, який регламентує порядок зарахування страхового стажу. Це значно обмежувало коло громадян, які могли претендувати на призначення пенсії за віком в разі повернення в Україну.

"Ми прагнемо забезпечити справедливість у питанні призначення та нарахування пенсій українцям. Нам важливо, щоб люди, які працюють, мали право на пенсію. Тому змінюємо законодавство у відповідь на виклики часу та потреби людей, врегульовуємо питання стажів, набутих за кордоном, впроваджуємо зміни, які мають зробити пенсійну систему більш справедливою, а пенсії — гідними", — підкреслила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»