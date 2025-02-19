Кабмін розподілив майже 13 мільярдів на дороги

Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування".

Крім того, затверджено розподіл за напрямами використання коштів у сумі 12,6 млрд грн, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг у 2025 році.

Затверджено також перелік об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету.

Також уряд погодив перелік об’єктів і заходів щодо розбудови пунктів пропуску через державний кордон за програмою Європейського Союзу "Механізм Сполучення Європи" (CEF) та об’єктів, які реалізовуються із залученням державних запозичень, згідно із порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті.

Нагадаємо:

У 2024 році на розвиток та ремонт доріг було виділено 17,1 млрд грн.

У листопаді 2024 року обсяги імпорту бітуму в Україну скоротилися з 8,9 тис. т до 4,6 тис. т. Порівняно з листопадом минулого року обсяги постачань з-за кордону впали втричі.

Джерело: epravda.com.ua

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