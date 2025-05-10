Каллас про вето Угорщини щодо вступу України: Євросоюз готує план Б і план В

У нас є план Б і план В. Але наш фокус – план А, суть якого – отримати підтримку усіх – заявила очільниця євродипломатії Каллас, нагадавши, що ЄС веде діалог з Угорщиною щодо зняття вето.

За її словами, якщо ж компроміс не буде знайдений, ЄС готовий діяти.

Процес вступу, або, як ми його називаємо, процес возз'єднання – важливий не тільки для України, а і для Євросоюзу – заявила вона

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/61831

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