10.04.2026 10:10
«камаз» і «автоваз»: системний крах двох флагманів російського автопрому

«камаз» і «автоваз»: системний крах двох флагманів російського автопрому

Два найбільші автовиробники росії – «камаз» і «автоваз» – одночасно демонструють стан глибокої кризи, яку офіційна риторика про «стійкість» промисловості вже не здатна приховати.

Із 1 червня 2026 року «камаз» переходить на чотириденний робочий тиждень. Відповідний наказ підписано, і це вже не перший подібний крок – аналогічний режим застосовувався влітку 2025 року. Повторення антикризового інструменту лише підтверджує, що тимчасова міра перетворилася на нову норму. За підсумками 2025 року, компанія зафіксувала збиток від продажів у 284 млн дол. порівняно з прибутком 11,3 млн дол. роком раніше. У березні 2026 року агентство АКРА знизило її кредитний рейтинг з AA(RU) до A(RU), вказавши на падіння рентабельності та погіршення здатності гасити борг.

Ринок не дає жодних підстав для відновлення. У січні–лютому 2026 року продажі важких вантажівок на росії скоротилися приблизно на 40% у річному вимірі. Жорстка монетарна політика центробанку підняла ціни на кредити і лізинг до рівнів, що фактично блокують попит на комерційний транспорт. У сегменті важкої техніки понад 16 тонн «камаз» ще утримує 37% ринку, проте FAW і Sitrak разом контролюють уже 21%. У середньотоннажному сегменті китайські JAC, Dongfeng і Foton сукупно займають близько 20%, пропонуючи кращі характеристики за нижчою ціною. Керівництво компанії не очікує прибутку за 2026 рік, орієнтуючись лише на беззбитковість.

«автоваз» відправляє працівників у корпоративну відпустку в травні, пояснюючи це «масштабною модернізацією виробничих ліній». Реальна причина прозаїчніша: склади переповнені через слабкий попит. У березні 2026 року, коли загальний ринок нових легкових автомобілів на росії зріс на 31%, продажі lada впали на 17,4% – єдиний великий гравець, який не скористався загальним пожвавленням. Дедалі більшу частку ринку забирають локалізовані китайські моделі Haval, Tenet і Belgee та глобальні бренди через паралельний імпорт. lada не витримує конкуренції ані за ціною, ані за споживчими характеристиками.

Високі ставки центробанку душать попит, китайські виробники тиснуть з обох кінців ринку, а державне замовлення – єдина штучна підпірка, що досі утримувала видимість стабільності, – поступово вичерпується. Перше півріччя 2026 року обіцяє лише подальше погіршення.

Джерело: szru.gov.ua

