Канада продвигается вперед в деле получения прав на российский грузовой самолет Ан-124 «Руслан»
А также на его потенциальную передачу Украине — INsauga
Генеральный прокурор Канады начал процедуру конфискации, обратившись в Высший суд Онтарио 18 марта 2025 года с просьбой выдать соответствующее сообщение.
В феврале 2022 года российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" доставила на самолете Ан-124 из КНР в Торонто тесты для проверки на COVID-19.
Впоследствии "Руслан" должен был покинуть Канаду, однако после российского вторжения в Украину он был задержан из-за санкций, введенных канадцами. С тех пор право собственности на самолет является предметом продолжающегося судебного процесса между канадцами и россиянами.
Все это время самолет находился в международном аэропорту "Торонто-Пирсон", став местной "достопримечательностью".
Джерело: https://t.me/c/1226880919/54296