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Канада продвигается вперед в деле получения прав на российский грузовой самолет Ан-124 «Руслан»

Канада продвигается вперед в деле получения прав на российский грузовой самолет Ан-124 «Руслан»

А также на его потенциальную передачу Украине — INsauga

Генеральный прокурор Канады начал процедуру конфискации, обратившись в Высший суд Онтарио 18 марта 2025 года с просьбой выдать соответствующее сообщение.

В феврале 2022 года российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" доставила на самолете Ан-124 из КНР в Торонто тесты для проверки на COVID-19.

Впоследствии "Руслан" должен был покинуть Канаду, однако после российского вторжения в Украину он был задержан из-за санкций, введенных канадцами. С тех пор право собственности на самолет является предметом продолжающегося судебного процесса между канадцами и россиянами.

Все это время самолет находился в международном аэропорту "Торонто-Пирсон", став местной "достопримечательностью".

Джерело: https://t.me/c/1226880919/54296

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