Канадські розробники представили новий бойовий есмінець класу River

Канада представила оновлену модель есмінця класу River, яка демонструє суттєві зміни в бойових системах. Новий макет показали 24 березня 2026 року в штаб-квартирі Міністерства оборони, підтвердивши корекції у ракетній архітектурі, артилерії та сенсорах. Це частина програми зі створення багатофункціонального корабля нового покоління, що має забезпечити інтеграцію з союзними платформами та підвищити ефективність у складних морських умовах.

Зміни включають обмеження кількості вертикальних пускових установок до 24, відмову від додаткової ракетної системи, заміну важкої артилерії на легшу та консолідацію сенсорних і щоглових структур. Такі рішення спрямовані на зменшення ваги, оптимізацію простору та підвищення стабільності корабля.

Програма River-class перебуває у виробничій фазі: головний корабель HMCS Fraser будується з квітня 2025 року на верфі Irving Shipbuilding. Загалом планується до 15 одиниць із поставками від початку 2030-х до середини століття. Вартість проєкту оцінюють у понад 77 мільярдів доларів.

Оновлення не змінює базову архітектуру корпусу та силову установку, що походять від британського Type 26. Зміни стосуються інтеграційних обмежень — розподілу ваги, електромагнітних перешкод і доступу до систем обслуговування. Це дозволяє зберегти сумісність із союзними кораблями та водночас контролювати витрати.

River-class має замінити фрегати Halifax і есмінці Iroquois, об'єднавши їхні функції в одному багатофункціональному класі. Кораблі отримають можливості протичовнової та протикорабельної боротьби, обмеженої протиповітряної оборони та інтеграції з НАТО. Таким чином, Канада формує основу для сучасного флоту, здатного діяти у високозагрозових морських середовищах.

Джерело: noworries.news

