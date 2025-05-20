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Канцлер Німеччини спробував залагодити дипломатичний конфлікт Риму й Парижу

Канцлер Німеччини спробував залагодити дипломатичний конфлікт Риму й Парижу

Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні невдоволена тим, що не брала участі в контактах європейських лідерів з Білим домом стосовно України.

Італійська премʼєрка заявила, що її не запросили через відмову відправити італійських військових до України в межах «коаліції охочих». Тоді президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Мелоні поширює неправдиву інформацію.

«Йшлося про припинення вогню, а не про війська — не варто поширювати дезінформацію. Цього й так достатньо йде з росії», — сказав він.

Фрідріх Мерц зустрівся з Джорджою Мелоні напередодні недільної інавгурації Папи Льва XIV і спробував залагодити суперечку. Канцлер казав, що вони з Мелоні домовилися: Італія повинна брати участь у всіх європейських мирних ініціативах стосовно України.

Джерело: https://t.me/babel/68362

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