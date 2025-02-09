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Кандидат Трампа на посаду очільника ФБР Кеш Пател торік отримав $25 тис. від кінокомпанії, яка просуває російські наративи
Мова про компанію Global Tree Pictures, що належить режисеру Ігорю Лопатьонку — росіянину з американським громадянством. Він керував проросійською кампанією, фінансованою фондом путіна.
Пател отримав гонорар за участь у зйомках стрічки Лопатьонка «Усі люди президента: змова проти Трампа». Фільм вийшов в мережі Такера Карлсона.
Джерело: https://t.me/gruntmedia/52177