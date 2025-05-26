Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:53
Просмотров: 63

Кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський не відмовився від підтримки вступу України в НАТО

Кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський не відмовився від підтримки вступу України в НАТО

Кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський вважає, що Польща повинна підтримувати вступ України в НАТО, бо тоді поляки будуть в безпеці. (https://tvn24.pl/polska/slawomir-mentzen-pyta-o-ukraine-w-nato-rafal-trzaskowski-ja-sie-z-panem-fundamentalnie-nie-zgadzam-st8477888)

Про це він розповів під час розмови із Славоміром Менценом — ультраправим та антиукраїнським політиком, який також балотувався на посаду президента, але не пройшов у другий тур.

Лідер антиукраїнської «Конфедерації» Менцен запросив Тшасковського та Навроцького на свій YouTube-канал, аби допомогти виборцям вирішити, кого з кандидатів варто підтримати у другому турі. Менцен запропонував обом кандидатам підписати декларацію з вимогами, важливими для його виборців.

Одним із пунктів цієї декларації була обіцянка не підписувати закон про ратифікацію вступу України до НАТО у разі обрання президентом Польщі. Тшасковський виступив проти цього пункту й відмовився підписувати декларацію. Навроцький же напередодні підписав її в прямому ефірі.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/55315

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Брехня: «російська армія завдала удари відплати по всій території України»
Сегодня 07:27    20
Китай годує війну
Сегодня 07:18    34
У Луганську провели форум “релігія і мір” — новий фарс кремля.
Сегодня 07:10    37
Глава слідчого комітету рф визнав повне знищення Маріуполя
Сегодня 06:44    99
Як росія прикриває свій терор: пʼять головних фейків після повітряної атаки 25 травня
Сегодня 06:35    72
ПС ЗСУ про атаку росії: Випущено рекордну кількість дронів
Сегодня 06:26    84
Європа може купувати американську зброю для України
Сегодня 06:18    89
Ще 303 українці повернулись з полону, але жодного азовця
Сегодня 06:09    87
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    101
Оперативна інформація станом на 16.00 25.05.2025 щодо російського вторгнення
25.05.2025 16:15    139
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 