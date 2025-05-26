Кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський не відмовився від підтримки вступу України в НАТО

Кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський вважає, що Польща повинна підтримувати вступ України в НАТО, бо тоді поляки будуть в безпеці. (https://tvn24.pl/polska/slawomir-mentzen-pyta-o-ukraine-w-nato-rafal-trzaskowski-ja-sie-z-panem-fundamentalnie-nie-zgadzam-st8477888)

Про це він розповів під час розмови із Славоміром Менценом — ультраправим та антиукраїнським політиком, який також балотувався на посаду президента, але не пройшов у другий тур.

Лідер антиукраїнської «Конфедерації» Менцен запросив Тшасковського та Навроцького на свій YouTube-канал, аби допомогти виборцям вирішити, кого з кандидатів варто підтримати у другому турі. Менцен запропонував обом кандидатам підписати декларацію з вимогами, важливими для його виборців.

Одним із пунктів цієї декларації була обіцянка не підписувати закон про ратифікацію вступу України до НАТО у разі обрання президентом Польщі. Тшасковський виступив проти цього пункту й відмовився підписувати декларацію. Навроцький же напередодні підписав її в прямому ефірі.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/55315

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