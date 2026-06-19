Карта, составленная Марком Крутовым, показывающая расположение московского НПЗ внутри всех известных на данный момент башен и насыпей ПВО
Крутов также отмечает, что в этом месяце русские создали еще одну башню для ЗРПК "Панцирь-С1" в непосредственной близости от завода.
Однако, судя по спутниковым снимкам на 14 июня, башня все еще пустовала, а траектория зенитных ракет, пытавшихся сбить украинские БпЛА также не соответствует ведению огня с этой позиции.
----------
Карта с геолокацией мест пожаров на территории московского НПЗ, созданная Dnipro OSINT. (https://t.me/DniproOfficial/7692)
В свою очередь, GEOINT-специалисты из КіберБорошно расписали (https://t.me/kiber_boroshno/13206) места попадания.
Среди видимых мест возгорания: резервуарный парк, установка каталитического крекинга, район установки висбрекинга, а также комбинированная установка по производству метил-трет-бутилового эфира и олигомеризата.
----------
У московского НПЗ есть одна особенность которая его отличает его от всех НПЗ в россии.
Ввиду того что площадь завода ограничена, в ходе всех модернизаций которые много раз проходили он расширялся не по площади, а в высоту.
Реконструкции заключали в том что установки становились многоярусными.
Ввиду того что завод имеет многоярусные установки сконцентрированные на малой площади - ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВОЙ УЯЗВИМОСТЬЮ ЭТОГО ЗАВОДА
Джерело: https://t.me/yigal_levin/97921, https://t.me/istrebin/43771