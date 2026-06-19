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Карта, составленная Марком Крутовым, показывающая расположение московского НПЗ внутри всех известных на данный момент башен и насыпей ПВО

Карта, составленная Марком Крутовым, показывающая расположение московского НПЗ внутри всех известных на данный момент башен и насыпей ПВО

Крутов также отмечает, что в этом месяце русские создали еще одну башню для ЗРПК "Панцирь-С1" в непосредственной близости от завода.

Однако, судя по спутниковым снимкам на 14 июня, башня все еще пустовала, а траектория зенитных ракет, пытавшихся сбить украинские БпЛА также не соответствует ведению огня с этой позиции.

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Карта с геолокацией мест пожаров на территории московского НПЗ, созданная Dnipro OSINT. (https://t.me/DniproOfficial/7692)

В свою очередь, GEOINT-специалисты из КіберБорошно расписали (https://t.me/kiber_boroshno/13206) места попадания.

Среди видимых мест возгорания: резервуарный парк, установка каталитического крекинга, район установки висбрекинга, а также комбинированная установка по производству метил-трет-бутилового эфира и олигомеризата.

Карта, составленная Марком Крутовым, показывающая расположение московского НПЗ внутри всех известных на данный момент башен и насыпей ПВО

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У московского НПЗ есть одна особенность которая его отличает его от всех НПЗ в россии.

Ввиду того что площадь завода ограничена, в ходе всех модернизаций которые много раз проходили он расширялся не по площади, а в высоту.

Реконструкции заключали в том что установки становились многоярусными.

Ввиду того что завод имеет многоярусные установки сконцентрированные на малой площади - ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВОЙ УЯЗВИМОСТЬЮ ЭТОГО ЗАВОДА

Джерело: https://t.me/yigal_levin/97921, https://t.me/istrebin/43771

Новости портала «Весь Харьков»

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