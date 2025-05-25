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Картошка...

Картошка...

14 мая. INTERFAX RU - Импорт картофеля в россию с начала 2025 года по 7 мая составил 432,2 тысячи тонн, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года (124,8 тысячи тонн), сообщил Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито".

Поставки из Египта выросли в 4,5 раза - до 266,3 тысячи с 59,3 тысячи тонн, Пакистана - в 4,4 раза (до 8,2 тысячи с 1,9 тысячи тонн). Китай увеличил ввоз до 65,5 тысяч с 2,5 тысяч тонн, Казахстан - до 7 тысяч тонн с 448 тонн, Армения - до 5,1 тысячи тонн с 490 тонн.

Кроме того, за этот период импортировано 30,4 тыс. тонн картофеля из Грузии. Год назад Грузии в числе его поставщиков не было.

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23 мая

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение о расширении тарифной льготы на ввоз картофеля в россию. Теперь объём беспошлинных поставок увеличится на 150 тысяч тонн. Эта мера поддержки будет действовать до 31 июля 2025 года.

Такая привилегия позволит странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) экспортировать картофель в россию без уплаты таможенных пошлин. Это касается поставщиков из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Ранее была квота в 150 тысяч тонн. Вчера добавили ещё 150 тысяч тонн.

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3 стадии величия.

1. Импорт пшеницы из Канады в 1980х

2. Импорт ножек Буша в 2000х

3. Импорт картофеля со всего мира вплоть аж до Китая

Джерело: https://t.me/istrebin/19841

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