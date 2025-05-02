Киев может, но не станет: Коваленко объяснил, почему Красная площадь в безопасности 9 Мая

У Украины, конечно же, есть возможность нанести удар по москве, кремлю, Красной площади на 9 Мая, считает украинский эксперт, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, который прокомментировал Minval.az заявления из Киева о готовности нанести удар по российской столице во время проведения Парада Победы.

При этом Коваленко указал на несколько важных моментов: «Военный парад — это вполне законная цель, но нанесение удара в дневное время суток ударными дронами не является эффективной затеей. Зачастую, как известно, ударные дроны с большим радиусом действия применяются именно в ночное время суток. Это позволяет большую часть маршрута пройти относительно незаметно для систем ПВО, применяя низкую высоту полёта и достигая цели за 1–1,5 тыс. км от границы Украины с россией.

Парад проводится в светлое время суток, а потому эффективность такого удара по количеству противодействия будет невысокой, поскольку будет задействована ПВО, авиация, и возникнут сопутствующие нежелательные потери из-за большого числа гражданских лиц, участвующих в мероприятии. Украина всегда пытается избегать этих потерь, поэтому подобного рода удар маловероятен».

«Я бы сказал, что у страха глаза велики. Но с учётом того, что путин действительно страдает паранойей, его максимально окружает охрана, он дистанцируется даже от собственных граждан, что неоднократно мы могли наблюдать и во время пандемии, и после полномасштабного вторжения в Украину. В данном случае, думаю, что опасения прежде всего исходят от путина. Он боится, что может быть нанесён удар, и что целью может быть именно он», — добавил эксперт.

По его словам, также есть минимальные опасения в связи с тем, что может быть сорван сам парад, который для россиян имеет огромное символическое значение. «Они к этому пытаются привязать операцию в Курской области, будут восхвалять северокорейские войска. Организуется целая пропагандистская программа. Если это всё будет сорвано, то случится репутационный удар и по кремлю, и по самому путину», — уверен Коваленко.

Что касается российской системы ПВО, то она, по мнению военного эксперта, безусловно, будет готова: «москва и московская область — это одна из самых защищённых эшелонированных ПВО-локаций в россии».

«Но что из себя представляет сейчас российская ПВО в этой локации? Недавно мы все видели, что взорвался 51-й арсенал ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны рф). Причины этого взрыва российской стороной до конца не разъяснены. На днях горели нефтеперерабатывающие заводы, нефтехранилища, были и другие удары по территории рф украинскими дронами. Надеяться на ПВО — это как сыграть в русскую рулетку. Правда, в барабане револьвера будет не один патрон, а пять. Таким образом, шансы выиграть заметно сокращаются. российское командование прекрасно понимает, что вероятность прорыва их ПВО достаточно велика, насколько бы она ни была насыщена и что бы они ни говорили о своих не имеющих аналогов в мире возможностях. Риски всегда есть, но они больше делают ставку на то, что это политическое заявление, поскольку прекрасно понимают, что в светлое время суток полёт ударных дронов маловероятен, и Украина вряд ли будет использовать локацию с большим числом гражданских лиц для такого рода удара», — сказал эксперт.

Комментируя в этой связи риск для гостей парада, среди которых значатся лидеры государств, Коваленко сказал, что представители других стран получат негативную реакцию со стороны Киева за участие в мероприятии.

«Приглашённые гости на парад могут получить негативную реакцию от Киева, поскольку приезжают в гости к военному преступнику, на руках которого кровь десятков тысяч украинцев. Было бы интересно посмотреть, как в 1943 году реагировало международное сообщество на участие представителей каких-либо стран погостить у Гитлера. В Украине относятся к путину и всей составляющей военной машины как к законной военной цели, и это наше право», — отметил Коваленко.

Конечно, по его словам, украинская сторона избегает сопутствующих потерь при нанесении ударов по тем или иным объектам военных компонентов россии, «но те, кто оказываются в зоне действия по своей доброй воле, несут сами всю ответственность, а не Украина».

«россия — воюющая страна, которая находится в состоянии полномасштабной войны. Приезжая к военному преступнику на разного рода празднества — создавать риски для самого себя. Даже если удар случится, то он не будет иметь стратегического эффекта.

Официально таких угроз не было. Эти заявления исходят от околоофициальных лиц, которые занимаются ретрансляцией в информационное пространство тех или иных своих домыслов», — заключил Коваленко.

Джерело: minval.az

Новости портала «Весь Харьков»