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Китай блокує експорт літієвих технологій на тлі торгівельної напруженості

Китай блокує експорт літієвих технологій на тлі торгівельної напруженості

Китайська компанія Jiangsu Jiuwu Hi-Tech припинила експорт обладнання, яке використовується для перероблення літію, що може вплинути на світовий ринок акумуляторів для електромобілів. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це перший випадок, коли виробники почали діяти в межах експортного контролю, запропонованого Пекіном.

З 1 лютого компанія більше не постачає за кордон спеціальні фільтри-сорбенти. Це обладнання необхідне для вилучення літію з розсолів і використовується у виробництві батарей.

Китай є лідером у виробництві сорбентів, але точні масштаби ринку залишаються невідомими. Аналітики пов’язують це з тим, що Пекін неохоче ділиться даними.

Влада Китаю в січні оголосила про можливі обмеження на експорт технологій, пов’язаних із літієм. Поки що рішення не набуло чинності, але якщо його ухвалять, компанії зобов’яжуть отримувати ліцензії для продажу за кордон.

“Jiangsu і Sunresin New Materials вже ведуть переговори з урядом щодо нових правил”, – повідомило джерело Reuters.

Обмеження можуть вплинути на плани західних компаній із видобутку літію. Наприклад, Exxon Mobil розглядала можливість використання китайських технологій на майбутніх підприємствах у штаті Арканзас.

Джерело: borgexpert.com

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