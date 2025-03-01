Китай готов відповісти на американське мито

Китай вживе всіх необхідних контрзаходів у разі запровадження додаткових 10-відсоткових мит на китайський імпорт з боку США — Мінторгівлі Китаю.

Останній крок Трампа з введення мит щодо КНР набуде чинності у вівторок разом з 25-відсотковими митами на канадський і мексиканський імпорт, що посилить назріваючу торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.

10-відсотковий тариф на китайський імпорт буде введений на додаток до існуючого мита в тому ж розмірі, яке Трамп наклав на Китай на початку цього місяця.

У відповідь на звинувачення Трампа в тому, що Пекін сприяє фентаніловій кризі в США, представник міністерства торгівлі Китаю заявив у п'ятницю, що Вашингтон «перекладає провину» на інших.

«Китай є однією з країн з найсуворішою і найретельнішою антинаркотичною політикою в світі. Але американська сторона завжди ігнорувала ці факти.

Якщо американська сторона наполягатиме на тому, щоб йти своїм шляхом, китайська сторона вживатиме всіх необхідних контрзаходів для захисту своїх законних прав та інтересів», — йдеться в заяві.

У заяві також говориться, що підвищення тарифів «не сприяє вирішенню власних проблем США», і додається, що воно «збільшить навантаження на американські компанії і споживачів, а також підірве стабільність глобального промислового ланцюга».

Незабаром після публікації заяви Міністерство закордонних справ Китаю попередило, що нові тарифи «серйозно вплинуть на діалог» між двома країнами щодо контролю над наркотиками, звинувативши Вашингтон у «шантажі».

«Тиск, примус і погрози — це неправильний спосіб мати справу з Китаєм. Взаємна повага є основною передумовою», — заявив на щоденній пресконференції речник МЗС КНР Лін Цзянь.

Джерело: https://t.me/znua_live/191421

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