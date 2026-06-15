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Китай готує систему цифрових платежів, щоб скласти конкуренцію доллару

Китай готує систему цифрових платежів, щоб скласти конкуренцію доллару

Китай готується до комерційного запуску програми цифрової валюти, яка може змінити характер транскордонних транзакцій, зменшити залежність від долара та зблизити Пекін із торговими партнерами в рамках ініціативи "Пояс і шлях".

Про це повідомляє Financial Times.

Платформа під керівництвом Пекіна, відома як mBridge, підтримується центральними банками материкового Китаю, Гонконгу, Таїланду, Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії.

За словами джерел FT, для нагляду за її діяльністю буде створено організацію з офісом у Гонконзі.

Джерела видання не розкрили точної дати комерційного запуску, але зазначили, що підготовка знаходиться на завершальній стадії і що комісії становитимуть половину від комісій традиційних міжнародних платіжних систем.

За їхніми словами, очікується, що mBridge використовуватимуть малі підприємства, для яких міжнародні платіжні системи, такі як Swift, є дорогими та складними.

Прагнення Китаю розширити глобальне використання своєї валюти посилилося через війну в Ірані, і з моменту початку конфлікту різко зросло використання більш традиційної системи транскордонного клірингу та платежів у юанях (Cips) — китайської версії Swift.

Платформа mBridge є окремою та доповнювальною системою, призначеною для сприяння використанню цифрового юаня.

Джерело: epravda.com.ua

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