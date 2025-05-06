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Китай, Япония, Южная Корея и страны АСЕАН только что выпустили совместное заявление

Китай, Япония, Южная Корея и страны АСЕАН только что выпустили совместное заявление

Это весьма существенно.

Китай, Япония, Южная Корея и страны АСЕАН только что выпустили совместное заявление, в котором они занимают единую позицию против «эскалации торгового протекционизма», явная ссылка на тарифы Трампа.

Они пишут, что их общий «политический приоритет» заключается в «укреплении долгосрочной устойчивости» региона, что, учитывая подробно изложенную ими политику, явно означает создание финансовой и торговой инфраструктуры, направленной на снижение их зависимости от США.

https://asean.org/joint-statement-of-the-28th-asean3-finance-ministers-and-central-bank-governors-meeting/

В заявлении излагается комплексная стратегия по укреплению торговли между подписавшими сторонами, улучшению рынков облигаций в местной валюте и снижению зависимости от западных финансовых институтов (например, посредством расширения многосторонней инициативы Чиангмая, CMIM).

Особенно примечательна их явная поддержка Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) — крупнейшего в мире торгового соглашения, включающего всех подписавших, но не США. В общем, Трамп достигает немыслимого: объединяет Восточную и Юго-Восточную Азию в экономический блок, который стремится отгородиться от Америки.

Джерело: https://t.me/istrebin/19065

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