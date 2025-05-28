Китай медленно, но упорно заселяет китайцами как свои территории (иногда спорные), так и соседние страны

Быстрыми темпами идет китаизация Тибета, Гонконга и Макао. Например, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в 1953 году китайцев было всего 5%, а в 2010-х годах — уже около 40%.

И конечно, российская агрессия стала подарком для Пекина. Напомню, что в Китае считают Айгунский (1858) и Пекинский (1860) договоры — навязанными силой и несправедливыми. «Освоение» России сейчас идет сразу с нескольких направлений:

1. Экономическая зависимость.

Фактически сегодня РФ превращается в придаток Пекина. Китай получил масштабный полигон для тестирования альтернативной Западу финансовой инфраструктуры, а китайские компании и банки — надежный рынок сбыта. Россия вынуждена продавать энергоресурсы со значительными скидками, поскольку альтернативных крупных рынков у нее почти нет. Китайские компании заполняют нишу ушедших западных корпораций на российском рынке. В юанях хранится большая часть российского валютного запаса. Если Китай решит девальвировать свою валюту для решения своих экономических проблем — это станет страшным ударом для России.

2. Технологическая зависимость.

Из-за санкций Россия не может закупать западные технологии и все больше полагается на китайские аналоги — от смартфонов до промышленного оборудования. Это создает долгосрочную технологическую зависимость. Китай может просто постепенно повышать цены на все — Россия с этого крючка уже не соскочит. А может шантажировать стратегическими поставками.

3. Демографическое давление

Население российского Дальнего Востока быстро уменьшается. С 8 миллионов в 1991 году до примерно 6 миллионов сегодня. В приграничных китайских провинциях проживает около 100 миллионов человек. Этот демографический дисбаланс создает естественное давление миграции.

Китайский бизнес быстро осваивает лесную промышленность, добычу полезных ископаемых и сельское хозяйство Дальнего Востока.

В приграничных городах растет количество вывесок на китайском языке, китайских ресторанов и магазинов, ориентированных на китайских туристов и бизнесменов. Сколько сейчас в России проживает китайцев, не знает никто — слишком велика неучтенная миграция

P.S.

Добавлю, что сейчас открылось новое направление для китаизации. В России из-за войны и эмиграции наблюдается серьезный гендерный дисбаланс — хотя мальчиков рождается немного больше, но потом женщины выходят вперед, а к пенсии женщин уже почти в два раза больше, чем мужчин. В Китае же напротив политика «Одна семья – один ребенок» привела к тому, что мужское население Китая превышает женское более чем на 30 млн.

The Times пишет: Китайцы создали «брачную империю» для поиска жён в России. Неспособность позволить себе свадьбу с китаянкой, ожидающей «цайли» — свадебный выкуп в виде недвижимости, золота и подарков, — толкает мужчин к альтернативам. Даже в сельских районах Китая сумма ожидаемого «выкупа» составляет 500–600 тысяч юаней ($70–80 тысяч), что делает брак недоступным.

В результате выросла целая индустрия брачных агентств, предлагающих услуги по подбору невест из России. В России есть брачные агентства для поиска женщин для китайцев. Желающим устраивают романтические туры для поиска жен в Приморье.

Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5

Новости портала «Весь Харьков»