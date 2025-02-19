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Китай отказался обсуждать отправку миротворцев в Украину, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь

Китай отказался обсуждать отправку миротворцев в Украину, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь

Он подчеркнул, что Пекин выступает за разрешение конфликта через диалог и отметил, что его предложения по мирному урегулированию были объективными и разумными.

Го Цзякунь приветствовал начавшиеся переговоры между США и россией в Саудовской Аравии и выразил надежду на участие всех заинтересованных сторон в мирном процессе.

Ранее администрация президента Трампа предлагала разместить миротворческие контингенты Китая и Бразилии вдоль линии прекращения огня в Украине, считая, что только европейские силы будут менее эффективны в сдерживании россии.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/50597

Новости портала «Весь Харьков»

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