Китай отказался обсуждать отправку миротворцев в Украину, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь
Он подчеркнул, что Пекин выступает за разрешение конфликта через диалог и отметил, что его предложения по мирному урегулированию были объективными и разумными.
Го Цзякунь приветствовал начавшиеся переговоры между США и россией в Саудовской Аравии и выразил надежду на участие всех заинтересованных сторон в мирном процессе.
Ранее администрация президента Трампа предлагала разместить миротворческие контингенты Китая и Бразилии вдоль линии прекращения огня в Украине, считая, что только европейские силы будут менее эффективны в сдерживании россии.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/50597