Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:46
Просмотров: 48

Китай представив концепт винищувача вертикального зльоту та посадки

Китай представив концепт винищувача вертикального зльоту та посадки

На Китайській міжнародній виставці гелікоптерів у Тяньцзіні проєкт Nantianmen представив концепт винищувача вертикального зльоту та посадки (VTOL) під назвою Purple Fire.

На нього звернули увагу фахівці ALCON Intelligence.

Наскільки можна судити, йдеться про універсальну бойову платформу, призначену для виконання різних завдань.

Вона може переналаштовуватися для виконання таких місій, як пошуково-рятувальні операції, евакуація поранених та реагування на надзвичайні ситуації. Серед головних особливостей Purple Fire – розвинений штучний інтелект.

На думку фахівців, перед нами демонстрація технологій, а не реальна програма, яка буде впроваджена найближчим часом. Її практичне застосування у середньостроковій перспективі малоймовірне через труднощі з двигуном, автономністю та сертифікацією.

Окремі підсистеми, як-от система управління польотом з підтримкою ШІ або модульні комплекти для різних місій, поступово впроваджуються у майбутні китайські вертольоти або конвертоплани.

Джерело: newformat.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: впк, Китай

Читайте ещё:

Розкриті технічні характеристики шведського багатоцільового дрона Skeldar V-200
16.10.2025 08:55    103
ЄС готує військовий план із проєктами безпілотників та систем ППО на 2026 рік
16.10.2025 08:28    85
САУ Zuzana збираються зняти з виробництва: що планують випускати натомість
16.10.2025 07:32    148
Тайвань запускает систему ПРО «T-Dome» для интеграции ПВО и борьбы с воздушными угрозами Китая
15.10.2025 10:33    107
Франция приступила к строительству атомного авианосца с реакторами нового поколения K22
15.10.2025 09:12    119
Великі американські інтернет-магазини видалили з продажу мільйони одиниць китайської електроніки
15.10.2025 07:49    114
Нідерланди взяли під контроль китайського виробника напівпровідників Nexperia - FT
14.10.2025 10:42    151
Проект Future Combat Air System под угрозой срыва
14.10.2025 09:18    130
Насчёт российского ударного вертолёта Ка-52, который на днях зашкварился вместе с экипажем
14.10.2025 08:00    140
Перл-Харбор XXI века: Китай открыл “редкоземный фронт”
14.10.2025 07:36    116
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 