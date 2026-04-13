Китай непомітно перекроює глобальну торгівлю, прагнучи глибоко вкоренитися на міжнародних ринках, щоб тиск з боку США став другорядним питанням: Пекін хоче укласти близько 20 угод про вільну торгівлю.

Про це пише видання National Today.

Стратегія базується на масштабному розширенні торговельних зв'язків та одночасному подоланні внутрішнього й зовнішнього опору, оскільки Пекін прагне укласти близько 20 угод про вільну торгівлю.

Це має дозволити йому більшою мірою інтегруватися у світову економіку, навіть попри те, що американські мита залишаються в силі, говориться у публікації.

Прискорюючи взаємодію з Європейським Союзом, країнами Перської затоки та іншими, Китай сподівається протистояти американській політиці стримування та забезпечити довгостроковий економічний імпульс для своєї економіки, обсяг якої становить приблизно 19 трильйонів доларів.

Європейський Союз – ключовий блок, з яким Китай прагне налагодити більш тісні торговельні зв'язки в рамках своєї стратегії протидії американській політиці стримування.

Це викликає скептицизм у деяких партнерів, які побоюються різкого зростання імпорту дешевих китайських товарів або потенційного примусового використання доступу до ринку як важеля впливу, пише National Today.

Видання посилається на агентство Reuters, яке "проаналізувало сотні документів з торговельної політики". Ідеться про документи, "які демонструють скоординовані, довгострокові зусилля китайських науковців та політиків, спрямовані на перегляд правил світової торгівлі на користь Китаю, що ефективно протидіє стратегіям США".

National Today згадує, зокрема, угода з Канадою, досягнута під час січневого візиту прем'єр-міністра Марка Карні до Пекіна, яка знижує мита на китайські електромобілі. Це крок до зменшення впливу США та розширення впливу Китаю в регіональних та багатосторонніх структурах, говориться у публікації.

З 2017 року китайські науковці та політики підготували понад 2000 програмних документів щодо реформування світової торгівлі, додає видання.

Джерело: epravda.com.ua

