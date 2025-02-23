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Китай шпигує за базою ВМС В’єтнаму, використовуючи супутники NASA та ЄС

Китай шпигує за базою ВМС В’єтнаму, використовуючи супутники NASA та ЄС

КНР застосувала супутникові знімки NASA та ЄС для аналізу будівництва військової бази В’єтнаму на архіпелазі Спратлі.

Китай моніторив розширення військово-морської бази В’єтнаму на рифі Барк-Канада у Південно-Китайському морі. Про це повідомляє Maritime Executive.

Згідно з документом, опублікованим Міністерством природних ресурсів Китаю, В’єтнам викопав канал, здатний приймати великі бойові кораблі, зокрема есмінці та крейсери типу 055 ВМС НВАК (осадкою 6,7 метра).

За останні два роки В’єтнам додав до рифу Барк-Канада майже 500 акрів суходолу, включно з новою гаванню, збудованою торік. Близько 16 тис. акрів коралових рифів можуть бути нарощені для військових цілей — аналогічно до того, як КНР створювала штучні рифові острови під стратегічні військові бази.

Для визначення глибини акваторії без необхідності фізичної розвідки китайські спецслужби користувалися безкоштовними даними супутників NASA ICESat-2 та Sentinel.

Так, NASA ICESat-2 застосовує лазерне зондування, яке може проникати до 30 метрів під поверхню води, дозволяючи визначати глибину каналу. Супутники Sentinel Європейського Союзу забезпечують високоточні оптичні зображення. Поєднання цих даних дозволяє складати карти чутливих військових об’єктів без санкціонованого доступу.

Довідка: архіпелаг Спратлі є спірною територією між В’єтнамом, Китаєм, Філіппінами, Тайванем і Малайзією. Значна частина островів розташована у виключній економічній зоні Філіппін (EEZ), однак Китай претендує на весь архіпелаг відповідно до своєї політики «дев’яти штрихів».

Джерело: usm.media

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