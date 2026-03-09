Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:24
Просмотров: 63

Китай скорочує арктичні інвестиції: через західні санкції проти рф

Китай скорочує арктичні інвестиції: через західні санкції проти рф

Китай поступово згортатиме активність в арктичних проєктах, адже росія не є для Пекіна повноцінною альтернативою співпраці із Заходом. Хоча загальний обсяг іноземних інвестицій Китаю в межах ініціативи «Один пояс, один шлях» продовжує зростати, арктичний напрямок втрачає пріоритетність через високі ризики, складну логістику та геополітичну напруженість.

росія формально є єдиним майданчиком для потенційного розширення співпраці в Арктиці. Однак п’ять із шести спільних проєктів були погоджені ще до 2022 року – до початку повномасштабної війни проти України. Один із них уже закрили через проблеми з реалізацією. Нових масштабних ініціатив не з’являється.

Головною перешкодою для активізації китайських інвестицій на рф залишаються міжнародні санкції, запроваджені через агресію проти України. Обмеження у фінансовому секторі, доступі до технологій та міжнародного страхування, різко підвищують ризики для будь-якого великого проєкту. У таких умовах прагматичний Пекін не поспішає нарощувати вкладення в економіку країни, що перебуває в міжнародній ізоляції.

Таким чином, росія не лише не стає центром арктичного прориву для Китаю, а й дедалі більше перетворюється на токсичного партнера для глобального бізнесу. Поки цивілізовані країни уникають співпраці з державою-агресором, москва втрачає інвестиційні можливості, технологічний доступ і перспективи розвитку навіть у тих регіонах, які ще донедавна вважала стратегічними.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Війна з Україною вбила виробництво танків у росії: з чим зіткнулися окупаційні війська і чого очікувати
Сегодня 10:42    115
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    922
росія завозить робочу силу на тлі кадрової кризи
08.03.2026 09:50    122
В чому сила, кремль?
08.03.2026 08:50    156
Китайські хакери могли зламати внутрішню комп'ютерну мережу ФБР — WSJ
08.03.2026 08:16    89
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
08.03.2026 06:44    103
Новини одним рядком
08.03.2026 06:00    213
Влада змушує жителів російських регіонів самостійно фінансувати базову інфраструктуру
07.03.2026 10:24    115
Китай у новій п’ятирічці робить ставку на ШІ, робототехніку та космос
07.03.2026 09:49    99
білорусь: ручне управління замість економіки
07.03.2026 09:03    100
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 