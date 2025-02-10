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Китай таємно постачає стратегічні мінерали для російської військової машини – ЗМІ

Китай таємно постачає стратегічні мінерали для російської військової машини – ЗМІ

Китайські компанії, пов’язані з державою, постачають росії три стратегічні мінерали, критично важливі для військових технологій, незважаючи на заяви Пекіна про нейтралітет, повідомляє Newsweek.

Радіо Свобода повідомило, що китайські компанії постачають до росії германій, галій і сурму — елементи, які використовуються у виробництві компонентів для систем озброєння, таких як бойові безпілотники.

Щонайменше третина цих постачальників, як стверджується, частково належить китайському уряду. Серед таких компаній — Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry, найбільший пакет акцій якої належить члену Комуністичної партії Китаю (КПК) Бао Веньдуну. Два міноритарні акціонери компанії отримують часткове державне фінансування, йдеться у звіті.

️VITAL Technology Group, постачальник германію, галію та сурми в росію, складається з китайських фірм, у яких державні структури володіють приблизно 25-відсотковою часткою.

Через кордон російська дочірня компанія японського виробника електроніки Ferrotec імпортує китайську сурму, ключовий матеріал для виробництва кремнієвих пластин. За даними Радыо Свобода, що вивчила податкові та митні документи, дочірня компанія продавала ці пластини російським фірмам, які займаються мікроелектронікою та відомим своїм військовим постачанням.

Це показово, оскільки Японія, як і США, запровадила заборони на експорт, спрямовані на обмеження військових зусиль росії, включно із санкціями проти пов’язаних з військовими організацій та заморожування активів.

Джерело: sprotyv.info

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