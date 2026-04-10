Китай, традиционно избегающий втягиваться в международные конфликты даже для их урегулирования, сыграл решающую роль в достижении соглашения о перемирии между США и Ираном. Хотя публично главную роль в посредничестве между воюющими сторонами играл Пакистан, без Пекина достичь договоренности, по всей видимости, не удалось бы.

Хотя министр войны США Пит Хегсет в своей типичной манере объявил в среду, что Иран «умолял» о прекращении огня, пакистанские чиновники рассказали The Guardian, что к прекращению боевых действий стремились обе стороны. При этом инициатива по заключению перемирия исходила, по их словам, в первую очередь от Дональда Трампа, оказавшегося «в ловушке» войны, которая, как он полагал, «продлится не дольше трех дней». Но до вечера вторника, когда истекал объявленный Трампом крайний срок, Тегеран «не желал» брать на себя никаких обязательств: иранцы были уверены, что США используют переговоры, чтобы перегруппироваться и затем вместе с Израилем нанести новый удар.

Но во вторник подключился Китай, куда неделей ранее летал министр иностранных дел Пакистана. «Мы были посредниками, а не гарантом, — сказал The Guardian пакистанский чиновник. — Главную роль сыграл Китай. Он выступил гарантом прекращения огня и заверил, что США будут придерживаться соглашения и что переговоры в Исламабаде [между иранцами и американцами] пройдут гладко. Они сказали Ирану согласиться на эту сделку».

По словам пакистанцев, Китай напрямую призвал Иран согласиться на прекращение огня, пообещав выступить гарантом его безопасности на любых переговорах. Среди заверений, данных Китаем, было и то, что иранских лидеров не убьют, если они отправятся на переговоры в Исламабад.

США были в курсе вмешательства Китая и не возражали против него, пояснили пакистанские чиновники. Трамп позже заявил, что, по его мнению, Китай убедил Иран сесть за стол переговоров.

Обычно Пекин остается глух к призывам использовать свое влияние для урегулирования конфликтов. Самый яркий пример – война в Украине: несмотря на все просьбы западных стран и Киева надавить на Россию, которая попала в сильную зависимость от Китая, его руководители и пальцем не пошевелили для того, чтобы убедить Владимира Путина хоть как-то скорректировать свою позицию. В 2023 году Пекин единственный раз предложил остановить конфликт на условиях, которые во многом повторяли требования Кремля, после чего отделывался дежурными заявлениями о стремлении к миру во всем мире.

Но сейчас Пекин изменил позицию по экономическим соображениям, поскольку конфликт создавал угрозу перебоев в поставках энергоресурсов и возникновения дополнительных проблем в и без того замедляющейся экономике, говорит Цзонюань Зои Лю, старший научный сотрудник по вопросам Китая в Совете по международным отношениям. Как ожидается, данные, которые будут опубликованы на следующей неделе, покажут замедление в марте темпов роста промышленного производства и экспорта.

«Китай действовал, потому что война в Иране непосредственно угрожала экономическим условиям, от которых зависит его рост и политическая стабильность внутри страны», – говорит Лю.

Кроме того, по его словам, публичное признание заслуг Китая со стороны Трампа — это именно тот политический капитал, который Пекин хотел получить перед саммитом с американским президентом, перенесенным с марта на май.

Джерело: https://t.me/istrebin/39716

