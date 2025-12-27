Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:49
Просмотров: 58

Китай запровадив санкції проти оборонних компаній США через постачання зброї Тайваню

Китай запровадив санкції проти оборонних компаній США через постачання зброї Тайваню

Про це пише (https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/china-sanctions-us-defence-firms-individuals-over-arms-sales-taiwan-2025-12-26/) Reuters.

Йдеться про санкції проти 20 оборонних компаній США та 10 людей. Серед них — підрозділ Boeing у Сент-Луїсі, а також Northrop Grumman Systems Corporation.

Санкції передбачають замороження активів у Китаї, заборону китайським компаніям і громадянам співпрацювати з фігурантами списку та заборону в’їзду до країни.

Рішення ухвалили після того, як Вашингтон 18 грудня оголосив про пакет військової допомоги Тайваню на $11,1 мільярда — найбільший в історії. У Пекіні попередили про жорстку відповідь на подальші постачання зброї острову.

▪️Правляча комуністична партія Китаю вважає Тайвань своєю територією та з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю.

Джерело: https://t.me/babel/79030

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Google решил вывезти из России все свои сервера
Сегодня 09:37    97
Рябков с порога отверг все договорённости Украины и США
Сегодня 07:57    109
путін заявив, що рф обговорює зі США нібито спільне управління ЗАЕС без участі України, – росЗМІ
Сегодня 07:30    74
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 07:03    95
Трамп, як очікується, прийматиме українського президента в Мар-а-Лаго в неділю, щоб спробувати досягти згоди щодо американського мирного плану
Сегодня 06:18    126
Володимир Зеленський підтвердив зустріч з Дональдом Трампом 28 грудня та розповів, про що вони говоритимуть
Сегодня 06:10    133
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    130
Американські автори подали новий позов проти шести великих компаній, що займаються штучним інтелектом
26.12.2025 10:50    110
Уряд США стає акціонером Intel після таємної зустрічі в Овальному кабінеті
26.12.2025 10:03    125
У США виявили ще понад мільйон документів, які можуть бути пов'язані з Епштейном
26.12.2025 08:27    104
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 