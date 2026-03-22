Китай збирає досьє на кожного мешканця Тайваня

Витік 399 сторінок внутрішніх документів показує, що компанія зібрала детальні профілі практично на всіх 23 мільйони жителів острова, передає "ДС" із посиланням на The New York Times.

Особливу увагу приділяли політичним елітам — створено досьє на президента Лай Чін-те, Цай Ін-вень, Ко Вен-дже та інших ключових фігур з класифікацією за ставленням до Китаю ("дружній", "ворожий", "нерешучій" тощо) все для використання тактики "розділяй і володарюй".

Система також аналізувала мільйони новин, соцмережі, понад 13 тисяч релігійних груп і майже 24 тисячі громадських організацій. Крім того, Китай створював фейкових "тайванців" за допомогою ШІ для проведення когнітивної війни в інтернеті.

Це стосується не лише Тайваню — той самий набір інструментів застосовувався в Гонконзі у спостереженні за 180 000 осіб, Сіньцзяні, США та, ймовірно, в багатьох інших країнах, які так чи інакше підпадають в сферу інтересів Китаю.

Джерело: dsnews.ua

