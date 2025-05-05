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Китайські розробники вперше успішно запустили винищувач J-35 з авіаносця Fujian

Китайські розробники вперше успішно запустили винищувач J-35 з авіаносця Fujian

Китай завершив перший запуск винищувача-невидимки J-35 за допомогою електромагнітної катапульти з борту нового авіаносця Fujian. Подія відбулася наприкінці березня 2025 року і може стати переломною віхою в розвитку авіаційних можливостей ВМС Народно-визвольної армії Китаю.

Авіаносець Fujian — найбільший і найтехнологічніший корабель такого класу у складі китайського флоту. Його водотоннажність оцінюється у 80−85 тисяч тонн, а три електромагнітні катапульти на борту дозволяють запускати важчі літаки, включно з новим J-35, ранньопопереджувальним літаком KJ-600 та безпілотником GJ-11. Fujian є першою платформою в Китаї, здатною забезпечити повноцінну експлуатацію палубної авіації п’ятого покоління.

Порівняно з попередніми авіаносцями Ляонін і Шаньдун, які працюють за схемою «трамплінного» зльоту, Fujian забезпечує суттєво вищу ефективність запуску. Зокрема, китайські джерела заявляють, що її катапульти на 30% ефективніші за системи на авіаносцях класу Ford ВМС США.

J-35, як потенційний аналог американського F-35C, має покращені характеристики малопомітності, бойового радіуса, озброєння і мережево-центричної взаємодії. Встановлено внутрішні відсіки для озброєння, AESA-радар, систему шоломного наведення, а також можливість нести ракети класу «повітря-повітря» PL-15 і PL-10 та високоточне озброєння. Прототипи винищувача пройшли серію випробувань на наземних макетах палуб, і нинішній запуск є кроком до бойової інтеграції.

Очікується, що Fujian зможе вмістити до 48 винищувачів J-35, тоді як модернізовані авіаносці Ляонін і Шаньдун — по 24. Це дозволить Китаю до 2030 року мати до 100 палубних винищувачів п’ятого покоління. Водночас країна розробляє новий атомний авіаносець типу 004, який також буде обладнано електромагнітною катапультою.

Операційна інтеграція J-35 розглядається як суттєвий виклик для США і союзників. Китай отримає здатність проводити глибокі наступальні й оборонні операції в таких стратегічних зонах, як Південнокитайське та Східнокитайське моря. Попри залишкові труднощі в підготовці пілотів і обслуговуванні складних матеріалів, поява цієї платформи свідчить про амбіцію Пекіна вийти на рівень глобальної морської авіації.

Джерело: noworries.news

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Темы: впк, Китай

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