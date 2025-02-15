Китайський уряд обрав небезпечний курс

Агресивні маневри його військових навколо Тайваню зараз не є навчаннями, як вони їх називають. Це репетиції майбутнього вторгнення, — командувач Індо-Тихоокеанським командуванням США адмірал Сем Папаро.

Дії Китаю, які лише цього місяця включали відправку навколо острова численних шпигунських аеростатів, військово-морських кораблів і військових літаків, є «репетицією насильницького приєднання Тайваню до материка», сказав Папаро на Оборонному форумі в Гонолулу.

Більше того, за його словами, «дедалі складніші операції Китаю, що охоплюють багато територій, демонструють чіткі наміри і покращення його можливостей».

Коли Папаро прийняв командування Тихоокеанським флотом США в 2021 році, китайські військові проводили літні навчання з однією бригадою. Наступного року кількість навчань зросла до шести бригад. Влітку 2024 року це були 42 бригади, а також 150 кораблів ВМС Китаю, 200 десантних кораблів, які відпрацьовували «прорив перешкод і вихід назовні для проведення військових операцій у міській місцевості».

Швидке зростання агресивних дій і навчань також збільшило ймовірність того, що так звані навчання маскують істині наміри КНР.

Папаро також висловив стурбованість нещодавньою співпрацею між Китаєм, росією і Північною Кореєю, яку він назвав «трикутником порушників спокою».

«Ми бачимо їхню координацію в усьому — від спільних патрулів бомбардувальників, які проникають в американську ідентифікаційну зону ППО, до спільних антисупутникових можливостей і передових технологій підводних човнів від морського дна до неба», — сказав Папаро.

Папаро також змалював тривожну картину боєготовності США з відставанням у технічному обслуговуванні, вичерпанням запасів боєприпасів і старінням платформ. Але він сказав, що, незважаючи на ці виклики, Сполучені Штати зберігають «переможні переваги» в космосі, контр-космосі і кіберпросторі, а також «перевагу поколінь» в підводних човнах.

Джерело: https://t.me/znua_live/189783

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