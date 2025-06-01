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Ключ к Крыму. Американский генерал призвал Киев разрушить Керченский мост

Ключ к Крыму. Американский генерал призвал Киев разрушить Керченский мост

Генерал из США предложил Украине стратегически уничтожить важную мостовую артерию для противодействия оккупации.

Экс-командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес подчеркнул, что уничтожение Керченского моста в Крыму является важным аспектом для Украины. Он отметил, что это важно для обеспечения безопасности страны и затруднения россии возможности использовать полуостров для своих целей.

«Я считаю, Украина вернёт контроль над полуостровом, так как для долгосрочного восстановления украинской экономики это необходимо. Без Крыма Украина не будет иметь доступа к исключительной экономической зоне и всему остальному», - подчеркнул он.

Джерело: https://t.me/Crimeanwind/80333

Новости портала «Весь Харьков»

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