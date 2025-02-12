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Ключевые позиции в департаменте Маска заняли недавние студенты с националистическими взглядами — Wired

Ключевые позиции в департаменте Маска заняли недавние студенты с националистическими взглядами — Wired

● Ключевые позиции в американском Департаменте правительственной эффективности (DOGE), который под руководством Илона Маска реорганизовывает федеральные структуры США, заняли шесть студентов и недавних выпускников в возрасте от 19 до 24 лет, у которых практически нет опыта работы в правительстве, говорится в расследовании Wired.

● Студентов-инженеров зовут Акаш Бобба, Эдвард Користин, Люк Фарритор, Готье Коул Киллиан, Гэвин Клигер и Этан Шаотран. Большинство из них связаны с Маском, двое — с Питером Тилем, крупным инвестором Республиканской партии и основателем компании-разработчика ПО для спецслужб Palantir, который известен своими националистическими взглядами и альянсами с ультраправыми деятелями.

Бобба и Користин также числятся «экспертами» федерального управления кадров США (ОРМ), которое с недавних времен контролируют подчиненные Маска, а Клигер — «специальным советником директора». В своем блоге на Substack Клигер публиковал статьи, по которым можно сделать вывод о его правых взглядах — о поддержке министра обороны США Пита Хегсета и о «вреде глубинного государства».

● Какие именно должности они занимают в DOGE — неизвестно, однако они обладают высшим уровнем допуска ко всем помещениям и IT-системам, рассказал источник издания. По его словам, сотрудники опасаются, что молодые люди также могут получить доступ к секретной информации агентства.

▶ ️DOGE был создан администрацией Трампа для оптимизации бюджета и борьбы с бюрократией. Формально он является частью Белого дома. Недавно в DOGE заявили, что за первые три недели работы им удалось выявить и сократить расходы на сумму более $1 млрд. В частности, департамент Маска участвовал в разработке решения о закрытии агентства USAID, развивающего программы гуманитарной помощи по всему миру.

Фото: соцсети

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Після того, як Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду США (DOGE), оголосив про скорочення (https://mezha.media/2025/02/11/ilon-mask-zlamav-ahentsiiu-usaid-i-teper-kytay-hotovyy-ii-zaminyty/) операцій USAID, почали зʼявлятися повідомлення про активні дії Китаю щодо заповнення порожнечі, що залишилася у регіонах від Індо-Тихоокеанського регіону до Південної Америки, повідомляє Politico.

Скорочення USAID відбувається в той час, коли Китай активно розширює свою ініціативу «Один пояс, один шлях» і посилює свою дипломатичну та економічну присутність у країнах, що розвиваються. Критики рішення адміністрації Трампа попереджають, що поступка цих територій Китаю може мати довгострокові наслідки для зовнішньої політики США та глобальної стабільності

Джерело: https://www.facebook.com/istories.media, https://t.me/ukrpravda_news/57332

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: маск, США

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