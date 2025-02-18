"Кінець епохи". П'ять висновків Мюнхенської безпекової конференції, яка увійде в історію

Світові ЗМІ та аналітики оцінюють значення та прогнозують можливі наслідки щорічної глобальної конференції з питань безпеки, що відбулася цими вихідними у Мюнхені.

Як повідомляє головна кореспондентка ВВС з міжнародних справ Ліз Дюсет, експерти вже в один голос називають конференцію історичною, погоджуючись у тому, що вона знаменує початок нової ери міжнародного співробітництва.

"В наявності глибоке усвідомлення того, що старе "трансатлантичне партнерство" - міцний союз між США та країнами Європи - перестало працювати", - пише вона.

"За останні кілька днів багато європейських лідерів мали змогу утвердитися в своїх найгірших побоюваннях щодо вибудовування стосунків з командою президента Трампа", - додає кореспондентка.

Їм прямим текстом заявили: не варто розраховувати на те, що за столом переговорів про припинення війни в Україні вам взагалі знайдеться місце.

Більше того, в намічених на найближчий тиждень російсько-американських переговорах на цю тему не буде навіть самої України.

"Європа має піднятися. Ми маємо вирішити, що робити далі, як дати Україні можливість визначити своє майбутнє самостійно", - підкреслив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, виходячи з наради, скликаної головою європейської дипломатії Каєю Каллас.

На понеділок у Парижі вже призначили екстрену зустріч кількох європейських лідерів, які мають намір обговорити заходи ЄС у відповідь - і перш за все способи зміцнити свою власну рішучість і максимально ефективно мобілізувати доступні ресурси.

За словами Ліз Дюсет, багато делегатів Мюнхенської конференції зізнавалися їй, що цього року у них "просто голова йде обертом" від кількості ідей щодо припинення війни в Україні та інших важливих питань, що виходять від команди президента Трампа - зокрема й абсолютно взаємовиключних ідей.

Для Європи цей момент стане визначальним, прогнозує Дюсет:

"Відносини з Вашингтоном необхідно вибудовувати заново, і якнайшвидше, - впевнена вона. - Дуже багато поставлено на карту".

А кореспондент ВВС з питань безпеки Френк Гарднер пише, що з Мюнхенської конференції цього року потрібно винести п'ять головних уроків.

1. Епоха міжнародних відносин у попередньому вигляді завершена.

У Європі більше немає архітектури безпеки, що склалася після Другої світової війни. Америка все ще так само входить у НАТО, але автоматично розраховувати на те, що в разі зовнішнього нападу США прийдуть їй на допомогу, Європа більше не може.

2. Політику більшої частини світової спільноти щодо України кардинально переглянули.

Укласти угоду, щоб покласти край війні в Україні, США і росія збираються незалежно від думки щодо цього приводу як самої України - так і всієї Європи в цілому.

3. Витрачати більше потрібно вже зараз.

Якщо країни Європи мають намір і далі стримувати російський натиск, і в цьому більшість експертів згодні, їм доведеться максимально швидко наростити витрати на оборону.

4. Промова Венса.

Напади віцепрезидента США Джей Ді Венса на європейську політику багато учасників конференції вважали образливими. Однак багатьом людям по обидві сторони Атлантики виступ Венса сподобався, а президент Дональд Трамп навіть назвав промову блискучою.

5. Загальна роз'єднаність і зростання розбіжностей.

На сьогодні між позиціями Вашингтона і Європи існують очевидні розбіжності з низки питань. Втім, члени команди Трампа нерідко суперечать один одному і навіть самим собі.

Джерело: bbc.com

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