Коли США та Ізраїль планували війну проти Ірану, вони сподівались на швидке повстання — але прорахувались

Про це пише NYT з посиланням на понад десять джерел.

Перед війною керівник Моссаду Давід Барнеа представив план, за яким його служба зможе згуртувати іранську опозицію і спровокувати заворушення — це призведе до краху іранського уряду та завершення війни.

Багато американських високопосадовців, а також аналітики військової розвідки Ізраїлю (АМАН) скептично поставилися до плану Моссаду. Американське військове керівництво заявило Трампу, що іранці не вийдуть на протести, поки Сполучені Штати та Ізраїль скидатимуть бомби. А сам Трамп на початку війни порадив іранцям залишатися вдома й вийти на вулиці лише після завершення повітряної кампанії.

Тепер розвідки обох країн дійшли висновку, що теократичний уряд Ірану ослаблений, але доволі стабільний, а страх перед іранськими силовиками зменшив вірогідність повстання. Найімовірніше, владу збережуть жорсткі представники чинного уряду.

На початку війни США та Ізраїль розглядали можливість використати курдських ополченців з північного заходу Ірану. Проте США більше не підтримують цю ідею — проти неї виступила Туреччина, яка сама бореться проти курдських сепаратистів.

Джерело: https://t.me/babel/81753

Новости портала «Весь Харьков»