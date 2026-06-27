Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак вирішив повернути Україні орден «За заслуги» І ступеня, яким його нагородили у 2022 році

Він пояснив, що ухвалив це рішення як «жест солідарності з усіма родинами, які вже десятиліттями чекають на можливість гідно вшанувати своїх близьких».

Блащак заявив, що таким чином він також підтримує президента країни Кароля Навроцького.

Його заява з’явилася через день після аналогічного рішення колишнього прем’єр-міністра Польщі Ярослава Качинського. Він відмовився від українського ордена Ярослава Мудрого. Качинський пояснював, що так хоче виразити своє ставлення не до українців, а до «українських еліт» й підтримати свого президента.

▪️19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського найважливішої польської держнагороди, бо той присвоїв підрозділу ССО ім'я «Героїв УПА». Після цього від польських нагород відмовилися президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Фото: Mariusz Błaszczak / X

Джерело: https://t.me/babel/85665

Новости портала «Весь Харьков»