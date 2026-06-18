Компанія "Українська Бронетехніка" повідомила, що на шасі Zetros буде виготовлятись нова САУ "Марта" — Defense Archives

"На моє запитання представник компанії підтвердив, що 200 САУ «2С22 Богдана» на базі Zetros, які Німеччина пообіцяла надати Україні, будуть оснащені стволом довжиною 39 калібрів і отримають назву «Марта»", — повідомив у X аналітик Defense Archives Джефф 2146.

В грудні 2025-го року Німеччина сплатила 750 млн євро за виробництво для України 200 українських САУ на німецькому шасі Zetros.

Випробування САУ "Марта" почались наприкінці лютого 2026-го року, а кінцева версія буде схожа на "Богдана" 4.0 (шасі Tatra 158 Phoenix — на фото праворуч). Наразі невідомо чи означає це використання шасі Zetros 8x8 або ж мова про вигляд кабіни.

Джерело: https://t.me/znua_live/253679

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