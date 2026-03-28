Комісія обрала фіналістів конкурсу на посаду очільника Митниці: обидва є співробітниками НАБУ
27 березня Комісія з добору голови Державної митної служби за підсумками співбесід обрала двох фіналістів – співробітників НАБУ Руслана Даменцова та Ореста Мандзія
Про це інформує Центр протидії корупції.
Тепер кандидатури Даменцова й Мандзія передали на розгляд міністра фінансів Сергія Марченка – він і визначить нового голову Державної митної служби.
ЦПК нагадує, що раніше призначення на такі посади відбувалися кулуарно, або ж переможців визначали наперед. Також Центр зауважує: така модель відбору забезпечує прозорість конкурсу і дає шанс на очищення та перезавантаження митниці.
"Дуже сподіваємося, що Мінфін не вдаватиметься до маніпуляцій, на які пішов Кабмін під час конкурсу на керівника БЕБ, аби не призначати НАБУшника Цивінського", – резюмують у матеріалі.
