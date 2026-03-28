Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:03
Просмотров: 54

Комісія обрала фіналістів конкурсу на посаду очільника Митниці: обидва є співробітниками НАБУ

27 березня Комісія з добору голови Державної митної служби за підсумками співбесід обрала двох фіналістів – співробітників НАБУ Руслана Даменцова та Ореста Мандзія

Про це інформує Центр протидії корупції.

Тепер кандидатури Даменцова й Мандзія передали на розгляд міністра фінансів Сергія Марченка – він і визначить нового голову Державної митної служби.

ЦПК нагадує, що раніше призначення на такі посади відбувалися кулуарно, або ж переможців визначали наперед. Також Центр зауважує: така модель відбору забезпечує прозорість конкурсу і дає шанс на очищення та перезавантаження митниці.

"Дуже сподіваємося, що Мінфін не вдаватиметься до маніпуляцій, на які пішов Кабмін під час конкурсу на керівника БЕБ, аби не призначати НАБУшника Цивінського", – резюмують у матеріалі.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Майже 2,5 млн грн необґрунтованих активів посадовця Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області
Сегодня 09:43    11
Логика работы ЗСУ по российской нефти
Сегодня 09:16    46
СБУ, Нацполіція та ОГП викрили керівництво відомого київського університету на розкраданні державних коштів
Сегодня 09:12    49
СБУ та кіберполіція затримали на Буковині організатора шахрайського кол-центру
Сегодня 08:40    67
Правоохоронці викрили оборудки із зерном, які організував ексміністр агропромисловості
Сегодня 08:18    91
Фейк про «розстріл пенсіонера та підпал будинку» бійцями ЗСУ у Родинському
Сегодня 08:12    88
БЕБ віддало під суд фальсифікаторов пального та алкоголю
Сегодня 08:05    89
Оперативна інформація станом на 08:00 28.03.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:02    96
росія перебудовує тимчасово окуповані території України та вивозить звідти цінні ресурси
Сегодня 07:54    86
Уряд виділив понад 9 мільярдів на захист 245 об’єктів критичної інфраструктури
Сегодня 07:50    75
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 