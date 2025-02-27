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Комунальні служби Харкова за тиждень відремонтували 13 ліфтів, в ремонті ще 11

Комунальні служби Харкова за тиждень відремонтували 13 ліфтів, в ремонті ще 11

Фахівці КСП «Харківміськліфт» за тиждень опрацювали близько 1,3 тис. заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж.

Про це повідомляє міськрада.

За цей період спеціалісти відремонтували 13 ліфтів на пр. Аерокосмічному, Салтівському шосе, вул. Власенка, пр. Героїв Харкова та інших.

Крім того, вони відновили електропостачання у будинку на вул. Гвардійців-Широнінців, яке було припинене внаслідок ворожого обстрілу.

Загалом у будинках комунальної форми власності зараз працює понад 6,6 тис. ліфтів. На ремонт зупинено 11 підіймачів.

Агентство Телевидения Новости

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