Кордон, якого «немає»: як ФСБ фільтрує мешканців Донбасу

Поки пропаганда розповідає про «єдиний простір», окупанти тримають мешканців окупованих територій на жорсткому прикордонному контролі.

● Фільтрація ФСБ: На КПП (Ізварине, Успенка, Довжанське тощо) — повний обшук авто, рентген та допити. Шукають «неблагонадійних», перевіряють кожного.

● Багатогодинні черги, допити під час комендантської години та повна відсутність прав навіть у родин із дітьми.

● рф не вважає окуповані землі «своїми». Це — зона суворого режиму, де кожен крок контролюють російські спецслужби.

Для них ви — не громадяни, а об’єкт для жорсткої перевірки.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8459

