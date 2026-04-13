Сегодня 09:30
«Кордон K9»: Петро та Берта (ВІДЕО)

У спецрубриці 7 прикордонного Карпатського загону «Кордон K9» розповідаємо історії тих, хто щодня стоїть на варті державного кордону разом зі своїми чотирилапими напарниками. Це більше, ніж служба - це про довіру, витримку і справжнє партнерство, де слова зайві, а результат - це злагоджена командна робота.

Петро розпочав службу у Державній прикордонній службі ще у 2005 році. У 2019-му завершив кар'єру та повернувся до цивільного життя. Та вже у 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення, без вагань знову став до строю.

За плечима - оборона Київщини, посилення кордону з білоруссю, а згодом - найгарячіші напрямки Донеччини - Бахмут і Кліщіївка. Саме там, зізнається військовослужбовець, було найважче. Постійні обстріли, безперервні штурми ворога. Під час боїв Петро зазнав контузії, однак не залишив позицій і продовжив виконувати завдання разом із побратимами.

Сьогодні він несе службу у пункті пропуску «Шегині» разом зі своєю напарницею - службовою собакою Бертою. Вона спеціалізується на пошуку наркотичних речовин і, попри свій вік - 3,5 роки, вже має близько 20 результативних виявлень заборонених речовин. Для Петра Берта - вже третя службова собака за весь час його служби у відомстві.

Удома на Берту чекає її подруга - спанієль Рета. Чотирилапі легко знаходять спільну мову, адже довіра і взаєморозуміння - це не лише про службу, а й про життя.

Петро переконаний - ефективність службового собаки напряму залежить від уваги, часу та щоденної роботи кінолога.

Мрієш служити разом із відданим чотирилапим напарником?

Кінологічна служба 7 прикордонного Карпатського загону запрошує до команди мотивованих, відповідальних і відданих своїй справі людей.

Анкета: https://anketa-lviv.dpsu.gov.ua/

Телефони: +38 (067) 292 51 19, +38 (067) 181 60 31, +38 (032) 239 00 68.

Адреса: м. Львів, вул. Личаківська, 74.

Джерело: dpsu.gov.ua

