Коридор сценариев

Мнения и оценки вокруг Стамбула – явный избыток категоричности из-за личного отношения к президенту Украины и Трампу. Либо провал, т.к. «Россия навязала свою игру», а «Трамп снова взялся за старое». Либо эпическая победа, т.к. Путин не явился и обозначил подход РФ к процессу деэскалации, а теперь только санкции!

И тут Трамп пишет, что в понедельник будет звонить всем, упоминая волшебную фразу «прекращение огня». И сразу крен в другую сторону – а может дедушка в очередной раз одумался?

Чтобы не шатало, надо применять конспирологическую оптику. Она объясняет что угодно и всегда правильно!

1.США. Трамп излучает колоссальный оптимизм по итогам визита на Ближний Восток. Внутренняя аудитория по-прежнему для него главная. Звучат астрономические суммы договорённостей – до 4 триллионов! На этой волне можно ехать месяцы.

Поэтому ему нет особой разницы, что там происходило в Стамбуле. Есть суть, к которой подвели: для прорыва нужна личная встреча Трампа и Путина. Обозначен минимальный срок – 2-3 недели. Но это отдаляющийся горизонт. Который уже позволяет президенту США при желании дистанцироваться от конфликта.

2.США – Китай – Иран.

Трамп отметил, что личные контакты с монархами залива и длинные инвестиции позволили уберечь регион от сползания в орбиту Китая. Сейчас Вашингтон будет всеми возможными гвоздями укреплять эту тенденцию. Мотивация монархов – защита от иранской угрозы. Трамп вызвался обеспечить мир и гармонию в обмен на (анти)нейтральнокитайскую координацию и денежные знаки. В контексте разборок с Китаем – это максимально приоритетная задача.

3. Сирия. 5 новостей подряд за последние дни.

Компания из ОАЭ инвестирует $800 млн. в развитие порта Тартус. Это автоматически не исключает, но ставит на грань целесообразности для Сирии присутствие там российской военной базы.

Власть Сирии собирается печатать деньги не в России, как ранее, а изучает варианты в ОАЭ и Германии.

Саудовская Аравия и Катар закроют долг Сирии (порядка $15 млн) перед структурой Всемирного банка, что позволит разблокировать ряд финансовых инструментов для стабилизации.

Нетаньяху назвал Макрона пособником ХАМАС.

Макрон и Эрдоган сначала говорили по телефону, а потом сидели рядом на саммите в Албании (Эрдоган затем был в игривом настроении и вцепился в палец Макрона). Если почитать новости годичной и ранее давности – тогда Эрдоган называл Макрона земляным червяком. А теперь перестал. Франция по-прежнему кое-что может в Сирии и Ливане. Узелок интересов, которые мотивируют преодолеть личную неприязнь.

Обозначилось некое распределение ролей. Турция выступает силовым донором безопасности на земле, монархии залива обеспечивают финансовую сторону, а чтоб турки с арабами не переругались (а также, чтоб не сильно возмущался Израиль) - США удерживают общую рамку. Цель – создание контролируемого пространства между заливом и Европой.

Место России под большим вопросом.

4. Ответ России.

Все эти углеводородные игры, в частности - потенциальная утрата позиций в Сирии, тревожат Москву. Кремль годами масштабно инвестировал в отношения с монархами залива. Верхушка этого айсберга – культурные проекты, по ним очень удобно фиксировать.

В 2025 г. РФ организовала тур «Русских сезонов» в Бахрейне и Омане. С Оманом Эрмитаж обменялся постоянными выставочными залами. Свежую выставку в Москве в честь матери лидера ОАЭ я упоминал. Россияне зовут деятелей из Залива на все культурные события у себя.

Прямо сейчас в Казани проходит первый для России съезд министров культуры мусульманских стран (Организации исламского сотрудничества). В феврале 2025 г. на конференции министров культуры Организации исламского сотрудничества в Джидде Казань объявили «культурной столицей исламского мира» на 2026 г. (ради всего этого бонзы Татарстана отправят на убой в Украину сколько угодно татар, а также докупят башкир и русских).

Сегодня (17 мая) Путин отправил приветственный адрес участникам саммита Лиги арабских государств, в котором пригласил их всех на первый российско-арабский саммит (!!!), запланированный на 15 октября.

Эксперты уже описывают контуры «арабских проектов» США и Китая. Нюанс в том, что тюрки/арабы/мусульмане, мягко говоря, недолюбливают китайцев. Россия играет роль китайского прокси через гуманитарную сферу.

5. Подкоп под Китай через ослабление/контроль над источниками его силы – это стратегическая игра США. Поэтому с арабами и Ираном всё логично. (На этом фоне объяснима тревожность Израиля, который не видит хорошего места для себя в этом процессе. А риски – видит).

Точно также логичной (хоть и наивной) выглядела попытка с Россией. Всё закончилось наглядным фиаско 9 мая. А потенциально успешный визит Трампа к монархам сделал картину ещё более наглядной. В условиях, когда США обладают серьёзными рычагами на Ближнем Востоке (и явно стараются их укрепить), Китай не отдаст Россию ни при каких обстоятельствах.

В США, похоже, это отметили и переходят к плану Б. Он заключается в том, чтобы не допустить превращения РФ в Северную Корею. У нас часто звучат такие параллели, но статус и близко несопоставим. Кремль является условным изгоем только для части мира. И даже в этой части многие спят и видят, как бы возобновить бизнес.

Превращение РФ в Северную Корея нам абсолютно невыгодно. Даже если этот режим будет действовать, пока физиологически жив Путин (т.е., несколько лет), для Украины последствия будут ужасными. Поэтому надо хладнокровнее реагировать на манёвры Трампа и его отказ обзывать Путина нехорошими словами.

Конспирологическое объяснение: до 9 мая Трамп и европейцы рассчитывали, что Путин готов выползти из угла. Ему расстелили красную дорожку, подвесили декоративную альтернативу в виде санкций и вежливо пригласили вернуться в семью. Но император Си был другого мнения на этот счёт.

Возможно, именно поэтому миссия бразильского связного – товарища Лулы – формально закончилась неуспехом. А по факту – как раз всё по плану.

Сикорский уже второй раз за 10 дней заявил, что именно Китай может отрегулировать действия России. Т.е., тайны никакой нет.

6. Как и анонсировал император Си, Путин согласен на прямые переговоры, а Китай публично занимает позицию «за всё хорошее, против всего плохого». Путин свою готовность обозначил, но после резкого требования Трампа и мгновенного согласия Украины на встречу, товарищ Лула совершил контрольный визит, который подсветил желание Пекина удостовериться, что Путин неконтролируемо не соскочит.

Вслед за этим Путин стал демонстративно нарываться и повышать ставки:

1) определил вызывающий состав делегации;

2) провел совещание руководителей правительства и силовых ведомств по поводу Стамбула. Это аналог сборища на высшем уровне в феврале 2022 года, когда РФ официально вышла из «минского процесса» (признав «независимость» ОРДЛО) и запустила механизм полномасштабного вторжения);

3) выкатил заведомо неприемлемые требования (даже диванс их ранее отверг).

Для пущей достоверности опохмелили Медведева и вернули ему доступ к твитеру, откуда он пригрозил более страшной войной с новыми участниками. Что характерно – в телеграме этого делирия нет.

Сюда же обозреватели добавляют замену командующего Сухопутных войск. Вместо генерала армии Салюкова (последние 10 лет организовывал парады в Москве, но в мае ему исполняется 70 лет) назначен генерал-полковник Мордвичёв. Сравнительно молодой (49 лет), но к настоящему моменту – наиболее известный мясник в российской армии.

Основная «позитивная» черта Мордвичёва, на которой делают упор – «решительность». На практике это означает – готовность решать задачи любой ценой, не считаясь с потерями. Он руководил захватом Мариуполя и Авдеевки, положив там несметное количество войск и превратив города в руины. Это публичный сигнал, что российская армия весной-осенью будет готова забросать трупами столько территории, на сколько их хватит. Вкупе со словами Мединского о вечной войне – явное запугивание.

Т.е., Путин обозначил эскалацию вместо деэскалации.

7. Ход с вызовом Путина в Стамбул позволил на хорошей волне продлить сюжет для встреч в Албании. И вот тут ещё один водоворот интересов.

Тема №1 для ЕС – торговые разборки и диалог с США по поводу безопасности. У Британии ситуация чуть иная. Однако в целом контекст такой, что место Украины в балансе интересов может быть разменяно против нашей воли.

Если исходить из плоскости отношений с РФ, всё прозрачно до ужаса.

Европе нужен военный союз с Украиной. Что снимет значительную часть рисков ухода США и расширит поле для манёвра в борьбе за звание одного из полюсов мира.

Решается это только одним способом – через долгосрочные оборонные соглашения, финансирование которых заложено в бюджеты европейских стран. Никаких других способов не существует, всё остальное – беллетристика!

Именно о комплексе долгосрочных соглашений, подкреплённых ресурсами под конкретную задачу, шла речь в мае 2023 года с выходом на результат уже осенью 2023 г. Но это особая история, почему не случилось.

Сам принцип долгосрочного планирования всем очевиден и никем не оспаривается. Сегодня об этом в очередной раз заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Но соответствующие решения не принимаются. Генерируются симулякры, которые теоретически решают задачу Европы (долгая война), но не решают задачу Украины.

8. Потому что плоскость – не одна, не только с Россией. Как только сюда добавляются США и Китай, европейцы откатываются в позицию не поссориться с ними. Что является одной из форм самообмана.

Потому что.

Во-первых, политический ландшафт в Европе может быть таким, что страны Балтии и Польша не получат никакой помощи в случае обострения с РФ.

Во-вторых, если Украина не будет в военном союзе (тем более – в случае нейтралитета), не будет никакой помощи ещё и с нашей стороны.

В-третьих, режимы-перевёртыши в Словакии, Венгрии и (потенциально) Румынии, формируют очень зыбкую почву по всему «восточному флангу НАТО». Де-факто он рассыпается. Статья 5 исчезает, остаётся только статья 3.

Готовность европейских членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП к 2032 году по формуле 3,5% на оборону + 1,5% на сопутствующие траты (инфраструктура, кибер) – это прекрасно. Но до этого ещё надо дожить. Россия костьми ляжет, чтобы через лояльных политиков сломать этот курс (тут снова во всей красе заиграет российская культура).

Поэтому все карты на столе.

9. США устроит любой формат непревращения РФ в КНДР. Для этого надо сохранять лицо Путину и держать форточку открытой. Вашингтон будет абсолютно не против реанимировать энергетические проекты РФ под своим контролем. Вкупе с потенциальным маршрутом через Сирию и своими поставками морем США будут сидеть на энергетическом рубильнике ЕС. Чтобы Европа не дёргалась и занимала отведённое место в пищевой цепочке как минимум поколение.

Европа старается выиграть время, чтобы комфортно договориться с США и защититься от РФ. Обещание ввести испепеляющие санкции против РФ – это прекрасно. Но де-факто – это увод в сторону. Потому что теряется главное – наращивание военной помощи Украине и оборонный союз.

Россия обостряет и требует неприемлемого. Китай такое обострение вполне устраивает. Потому что связывает Путину руки.

Парадокс к том, что, пока Украина истекает кровью, но борется, интересы ЕС больше совпадают с китайскими, чем с американскими.

В такой конфигурации единственное, о чём можно договориться – о подморозке по фактической ЛБС. С последующими качелями.

Реплики Трампа, что Путин не получит всю Украину, и обозначение готовности вводить европейские имитационные контингенты на Правобережье – это сигнал, что Днепр – красная линия. А всё остальное – вопрос дискуссионный. Для них. Но не для нас.

Отсюда маниакальное стремление Путина зайти как можно дальше, чтобы запустить цепную реакцию обвала Украины по политическим причинам. Отсюда все эти словесные конвульсии в сторону Сум и Харькова.

10. Вся эта система интересов дышит, перестраивается, события двигаются по срокам. Чтобы украинская лодочка выдержала этот шторм, нужно сохранять основу субъектности – устойчивость армии и тыла.

Цена для РФ – запредельная. Путин уже засунул голову в китайскую петлю, но самостоятельно прыгать с табуретки у него явного желания нет. Поэтому во всём этом нагромождении коллективного блефа до сих пор не исчез шанс на прекращение огня. Хотя тактические успехи на фронте могут стимулировать Путина к максимально возможным захватам.

В этой ситуации наши лучшие друзья те, кто даёт оружие или деньги на оружие. Потому что только оружие позволит дожить до момента, когда начнётся эффект от санкций, чтоб РФ откатилась.

Пусть Трамп и европейцы говорят что угодно. Лишь бы Вашингтон давал/продавал европейцам оружие для нас. А европейцы покупали. Немцы засекретили поставки. Будьте как немцы, не надо кричать!

Россияне пытаются ушатать нас разрушением неоправданных надежд. Поэтому не надо неоправданных надежд. Основа – армия и тыл. Дальше – коридор сценариев. Нас 4-й год пытаются убедить в том, что наша доля – самый худший вариант из возможных.

По факту – российские «танки вязнут в грязи», корабли оказываются тяжелее воды, а самолёты готовятся к земле, в которую уже зарыты сотни тысяч российских солдат. У Трампа железобетонные основания троллить Путина, что у росвождя неважный вид.

Скоро лето. Хотя верится с трудом.

Джерело: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko

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