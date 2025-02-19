Коротко про перемовини у Ер-Ріяді

Поговорили. Домовилися лише про те, що розмовлятимуть далі. Результатів - зеро. І це добре. Знаючи нахабство росіян, найгіршим було б те, що вони з наскоку "продавили" б якісь питання на свою користь - у першу чергу, стосовно України. А так видно, що не "продавили". Кавалерійський наскок не вдався. Це видно і з низки заяв кремлівських пропагандистів, в яких відчувається погано приховане розчарування.

Проте, це не значить, що нам слід чомусь радуватись - я лише констатую, що навіть в нинішній американській адміністрації не налаштовані прогинатись під росіян. У цьому сенсі в мене найбільші надії на Рубіо - це тертий калач та давній русофоб. Звісно, він виконує вказівки Трампа, але ніколи не опуститься до того, щоб йти на поводу у росіян.

Надалі - 1,5-2 місяці важких перемовин усіх зацікавлених сторін. Келлог побуває у Києві, Стармер летить до Вашингтону доносити точку зору європейців. Рубіо летить до Китаю тиснути на Сі. Туреччина разом з СА та ОАЕ включається у посередницькі зусилля. У будь-якому випадку десь на кінець квітня ми виходимо на припинення вогню. По всім іншим питанням - жорсткий торг. І жоден з аналітиків зараз не візьметься спрогнозувати, чим він закінчиться.

Джерело: https://t.me/Oll_Sharp/21550

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