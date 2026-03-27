Корупція та ціни: результати опитування актуальних проблем українців, окрім війни

Українці вважають хабарництво та корупцію у владі найбільш актуальними проблемами в країні, окрім війни.

Про це свідчить дослідження, проведене 12-18 березня Центром соціальних та маркетингових досліджень "Социс".

Цю проблему для України вважають найактуальнішою 49,3% опитаних українців.

На другому місці йде "збільшення цін на продукти харчування" - 33,4%

Третє - високі тарифи за комунальні послуги (28,8%), четверте - низький рівень пенсій та соціальних виплат (28,1%), п'яте - низький рівень оплати праці (26,0%).

Під час дослідження "Социс" було опитано 1204 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою. Опитування проводили методом особистого інтерв'ю з використанням планшетів (СAPI). Статистична похибка вибірки становить ±2,5%.

Джерело: epravda.com.ua

