Держава
Сегодня 10:12
Кіпр розпочинає головувати у Раді ЄС, Швейцарія - в ОБСЄ

Відсьогодні Кіпр за ротаційним принципом перебрав на себе головування у Раді ЄС, що триватиме до 1 липня. У цій ролі середземноморська країна замінила Данію.

Держава, яка головує, організовує та головує на засіданнях Ради ЄС (крім Ради із закордонних справ), формує порядок денний і визначає пріоритети на пів року, веде переговори між країнами ЄС.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс раніше пообіцяв, що його країна зробить підтримку України пріоритетом свого головування.

Кіпрське головування, пообіцяв Христодулідіс, буде сприяти швидкому впровадженню "білої книги" про майбутнє європейської оборони та супутньої "дорожньої карти" для досягнення оборонної готовності ЄС до 2030 року.

Він також розповідав, що планує "рішуче сприяти" розширенню Євросоюзу.

З 1 січня Швейцарія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яке триватиме рік.

У вересні міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, виклав пріоритети країни як майбутнього голови ОБСЄ у 2026 році, зробивши акцент на мирі, діалозі, інноваціях і повазі основоположних прав.

"В умовах війни в Європі Швейцарія віддана справедливому миру в Україні, заснованому на міжнародному праві та Гельсінських принципах. Ми будемо використовувати наш досвід посередництва для сприяння діалогу, довірі та безпеці", – говорив швейцарський міністр.

Він також запевнив, що Швейцарія сприятиме співпраці в галузі кібербезпеки, військово-політичних інструментів та запобігання конфліктам.

Кассіс також підкреслив важливість зміцнення інклюзивної багатосторонньої дипломатії, прогнозування технологій для безпечного і гуманного майбутнього, просування демократії, верховенства права і прав людини, а також зміцнення здатності ОБСЄ діяти.

"Ми підходимо до нашого головування з переконанням, що, незважаючи на напруженість, ОБСЄ залишається незамінною. Швейцарія буде вирішувати це завдання, зберігаючи основні інструменти – місії, спостереження за виборами – і забезпечуючи їх фінансування", – наголошував Кассіс.

Джерело: eurointegration.com.ua

