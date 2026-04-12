Країни Балтії відкинули звинувачення рф у наданні Україні повітряного простору для ударів

Естонія, Латвія і Литва виступили зі спільною заявою від імені міністрів закордонних справ, в якій відкинули звинувачення москви в тому, що вони надали свій повітряний простір для ударів України по території росії.

Текст заяви публікує, зокрема, Міністерство закордонних справ Естонії, повідомляє "Європейська правда".

У ній очільники зовнішньополітичних відомств балтійських країн відкинули російську дезінформаційну кампанію "як абсолютно безпідставну".

"Країни Балтії ніколи не дозволяли використовувати свою територію та повітряний простір для завдання ударів безпілотниками по цілях на території росії", – йдеться у заяві.

Міністри нагадали, що країни Балтії раніше вже офіційно спростували ці звинувачення, чітко повідомивши про це тимчасовим повіреним у справах російських дипломатичних місій у Таллінні (27 березня), Ризі (31 березня) та Вільнюсі (27 березня) відповідно.

"Незважаючи на офіційну реакцію, росія продовжує брехати", – додається в заяві.

Глави МЗС балтійських країн наголосили, що Україна продовжує захищатися від повномасштабної загарбницької війни росії, повністю дотримуючись статті 51 Статуту ООН.

"Замість того, щоб продовжувати свою зловмисну інформаційну операцію, росія повинна припинити свою загарбницьку війну проти України та повністю вивести свої збройні сили з усієї міжнародно визнаної території України. Балтійські держави залишаються у повній солідарності з Україною", – резюмується у заяві.

Як писала "Європейська правда", під час серії ударів України по російських портах довкола Санкт-Петербурга наприкінці березня кілька безпілотників залетіли на територію країн Балтії та Фінляндії.

В Естонії 31 березня знову знайшли український безпілотник, що розбився там, всього повітряний простір могли порушити близько десятка апаратів.

В МЗС України перепросили перед державами Балтії та Фінляндією за ці випадки та зазначили, що це, найімовірніше, наслідок впливу російських засобів РЕБ.

