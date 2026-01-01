кремль фінансує війну з кишень росіян

З початку 2022 року війна проти України коштувала російським платникам податків орієнтовно $550 млрд – еквівалент 24 річних бюджетів рф на вищу освіту або 22 бюджетів на охорону здоров’я. Значна частина цих витрат прихована: 59% воєнного бюджету засекречені. За три квартали 2025 року за «відкритими» статтями було витрачено 4,816 трлн рублів, тоді як за «закритими» – 7,038 трлн. У річному вимірі закрита частина видатків зросла на 39%.

Фінансування війни кремль перекладає на населення через нові податки та зростання цін. За умов, коли будь-яка антивоєнна критика карається як «зрада», простір для публічного невдоволення практично зник. Як наслідок, у 2022–2025 роках ціни для росіян зростали безперервно.

«Газпром» компенсував втрату європейських ринків коштом внутрішніх споживачів: середня вартість комунальних послуг зросла на 43%, а на наступний рік уже задекларовано підвищення ще на близько 14%. Паливо подорожчало на 29–35%, і в 2026 році цей тренд збережеться. Нерухомість в рф за 2022–2025 роки подорожчала на 50%; у 2026-му очікується ще плюс 6–7%, а в безпосередньо москві – до 20%.

Найчутливіше зростання – у продовольстві: молочна продукція подорожчала на 62%, м’ясо – на 41%. Прогнози на 2026 рік передбачають подальше зростання цін на десятки відсотків.

На цьому тлі навіть новорічні настрої виглядають пригніченими – 54% росіян дратують подарунки, пов’язані із саморозвитком і здоровим способом життя.

Джерело: szru.gov.ua

