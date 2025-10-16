кремль готує новий інструмент контролю над бізнесом: банкрутство як форма націоналізації

російська держдура розглядає законопроєкт, що суттєво змінює правила банкрутства, відкриваючи для влади новий канал контролю над приватними активами. Документ пропонує створити механізм санації підприємств – формально для збереження робочих місць і зниження кількості ліквідацій, фактично ж – для розширення державного впливу в ключових секторах економіки.

Законопроєкт передбачає досудове врегулювання заборгованості без арбітражного розгляду, збільшення строку санації до чотирьох років із можливістю продовження ще на два та підвищення винагороди арбітражним керуючим до 100 тис. рублів. Останні мають діяти незалежно, проте їхня діяльність контролюється міністерством економічного розвитку та податковою службою – структурами, що прямо підпорядковуються уряду.

З-поміж інших положень – скасування публікації відомостей про банкрутство в ЗМІ. Дані відтепер розміщуватимуться виключно на державних електронних платформах, що знижує прозорість і ускладнює доступ до інформації про фінансовий стан компаній для контрагентів та інвесторів.

Окремо вводиться тимчасова заборона кредиторам ініціювати банкрутство після початку санації. Це фактично блокує спроби зовнішніх гравців повернути борги через суд і створює умови, коли держава або підконтрольні їй банки можуть взяти участь у «фінансовому оздоровленні» підприємства – тобто отримати над ним прямий контроль.

Як наслідок – запропоновані зміни стануть інструментом прихованої націоналізації бізнесу. Через механізми санації уряд отримує можливість перерозподілу активів у стратегічних галузях – від енергетики до транспорту – під виглядом фінансової підтримки. Нові правила перетворюють процедуру банкрутства з ринкового інструмента на політичний важіль.

Джерело: szru.gov.ua

